Câmara de Atalaia vai realizar a entrega de títulos de Cidadão Honorário ao Dr. Renato Rezende e a ex-secretária de Saúde Fátima Rezende

Dr. Renato Rezende e Fátima Rezende vão receber o título de Cidadão Honorário do município de Atalaia.

A Câmara de Vereadores do município de Atalaia vai entregar, nesta próxima quinta-feira, dia 09, o título de Cidadão Honorário ao Dr. Renato Rezende e de Cidadã Honorária a ex-secretária de Saúde do município, a senhora Fátima Rezende. A solenidade acontecerá no Plenário da Casa Hilton Agra de Albuquerque.

As honrarias foram, respectivamente, concedidas pelos vereadores Marcos Rebollo e Anderson Medeiros, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores.

Cidadão ou Cidadã honorário(a) é um título que visa o reconhecimento pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento local. A pessoa homenageada passa a ser conterrânea da terra, mesmo que não tenha nascido ou que não resida no local que lhe agraciou com a honraria.