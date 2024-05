Vereador Neto Acioli busca informações junto a Defesa Civil de AL sobre o quadro hidrológico do Rio Paraíba

Devido as fortes chuvas que caem no município de Atalaia desde a tarde desta segunda-feira (6), o vereador Neto Acioli (MDB), buscou informações atualizadas junto a Defesa Civil, obtendo-a já no final do dia.

Segue a nota da Defesa Civil do Estado de Alagoas:

“Atualizando o quadro hidrológico dos principais rios monitorados em Alagoas 06/05/2024 as 23:00

Devido as fortes chuvas que atingem o estado de Alagoas durante o dia 06/05/2024, principalmente a partir da parte da tarde, observa-se elevação dos Rios mais próximos ao Litoral, com tendência ao transbordamento como o Rio Jacarecica, Riacho Silva e outros da região metropolitana.

Os maiores rios monitorados como o Rio Mundaú e Paraíba observa-se normalidade nas regiões de cabeceira e médio da bacia, com tendência de elevação próximo a foz, porém sem risco de transbordamento até o momento.

No litoral norte, o Rio Jacuípe também está com nível confortável, porém já com tendência de elevação durante a madrugada e manhã desta terça feira, merecendo atenção especial”.

Como esse monitoramento é constante, o vereador Neto Acioli destacou que ficará acompanhando as novas informações. “Dizer a população atalaiense que acompanharei as informações e que podem contar com o vereador Neto Acioli em qualquer situação de urgência”, destacou o vereador.