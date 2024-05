Câmara aprova PL da vereadora Janaína do Cal que reconhece a Junina Sanfona do Rei como Patrimônio Cultural e Imaterial de Atalaia

Junina Sanfona do Rei na temporada 2023.

O projeto de Lei nº 003/2024, de autoria da vereadora Janaína do Cal, foi provado por unanimidade na manhã desta última terça-feira (21), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia.

A proposta aprovada reconhece a Quadra Junina Sanfona do Rei como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Atalaia.

“Instituindo a mesma nos eventos culturais da nossa terra, fazendo com que Atalaia ganhe maior destaque e crescimento através da cultura em nossa região”, destaca a autora do projeto, em sua justificativa.

Formada através da iniciativa de ex-quadrilheiros da antiga Asa Branca de Atalaia, a Junina Sanfona do Rei representa a volta de Atalaia ao cenário junino, com o objetivo de fazer uma nova história e encantar o coração do povo atalaiense, preenchendo assim uma lacuna deixada pela histórica e grande campeão Junina Asa Branca.

Na temporada 2023, foi terceira colocada no concurso Forró & Folia e terceira colocada no Campeonato Alagoano de Quadrilhas.