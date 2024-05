Vereadora Lays Melo tem projeto e indicação aprovados na sessão ordinária desta terça-feira (28)

A Câmara aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta última terça-feira (28), o projeto de lei ordinária que visa garantir a criação, formação, organização e funcionamento de grêmios estudantis em escolas de ensino fundamental da rede pública e privada do município de Atalaia.

A proposta aprovada é de autoria da vereadora Lays Melo, vice-presidente da Casa. “O grêmio estudantil tem papel fundamental porque leva o interesse dos alunos ao diretor, ao coordenador, até as pessoas responsáveis para resolver os problemas, as demandas dos estudantes. Através dele teremos uma participação de jovens na política muito maior do que a gente tem hoje”, destaca a vereadora atalaiense, que já foi presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Floriano Peixoto e por várias vezes representante de turma.

Também de autoria da vereadora Lays, foi aprovada por unanimidade na mesma sessão a indicação que solicita ao Poder Executivo, a instalação de ponto wi-fi na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra (Praça do Zé do Pedrinho), no bairro José Paulino.

“A população pede que a praça citada acima seja contemplada com um ponto wi-fi, uma vez que é um espaço de lazer e comércio, e a internet auxiliará nos serviços lá ofertados e no bem comum de todos”, destaca a vereadora Lays Melo, em sua justificativa.

Já no começo deste mês, no dia 3, a vereadora protocolou um importante ofício (001/2024) à Secretaria Municipal de Assistência Social, para que a referida secretaria solicite ao senador Rodrigo Cunha, o envio de emenda federal para o município de Atalaia, para que torne possível a realização de exames de habilitação de veículos automotores para os atalaienses que não possuem condições financeiras de arcar com os custos de aquisição deste documento.

“A emissão da CNH é de vital importância para que se obtenha oportunidades de trabalho, que se exige o referido documento”, ressalta Lays Melo.