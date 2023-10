Em quase três anos, Prefeitura de Atalaia entregou mais de 34 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade

Desde que a prefeita Ceci assumiu a gestão em Atalaia, Alagoas, o cenário da assistência social na cidade experimentou uma notável transformação. Em quase três anos, a Prefeitura de Atalaia entregou mais de 34 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Ceci, quando assumiu, encontrou um cenário precário por causa da gestão anterior.

“Vale ressaltar que na gestão anterior, a distribuição se limitava a cestas de doações do estado e cestas de ações judiciais do fórum, com um número que mal chegava a 100 unidades. Na nossa gestão, podemos observar uma significativa melhoria na qualidade e na abrangência dos programas de assistência”, destaca a prefeita.

A gestora também disse que as estatísticas refletem um compromisso com o bem-estar da população. “Estou empenhada em criar um ambiente mais justo e igualitário para todos os cidadãos de Atalaia. É uma prova concreta de que, quando há determinação e esforço, é possível promover mudanças reais que beneficiam toda a comunidade”.