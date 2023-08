Prefeitura de Atalaia realiza passeio ciclístico em alusão ao Agosto Lilás.

Em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social, realizou na tarde desta sexta-feira (18), um passeio ciclístico para conscientizar a população sobre o tema violência doméstica.

A iniciativa tem o objetivo de reafirmar a mensagem positiva contra as diversas formas de violência contra as mulheres, além de divulgar as Políticas Públicas relacionadas ao tema e alertar sobre a violência que ocorre contra o gênero e conscientizar sobre a importância de denunciar.