Atalaia Mineração realizou ações voltadas a conscientização e preservação do meio ambiente

Empresa organizou excursão ecológica com a participação de alunos da Escola Municipal Joaquim Fortunato.

Nesta semana a Atalaia Mineração realizou diversas ações voltadas a conscientização e preservação do meio ambiente, para reforçar seu compromisso social ativo e mostrar que atitudes sustentáveis podem mudar o futuro.

A empresa convidou a Escola Municipal Joaquim Fortunato, que trouxe vários alunos para participar de uma excursão ecológica com atividades focadas na educação ambiental, brindes, dinâmica e plantio de diversas mudas nativas.

“Agradecemos ao Diretor e aos alunos por nos proporcionar esse momento de proximidade com o futuro de nossa cidade, onde mostramos que pensar no futuro, é agir no agora, para preservar o que é de todos”, destaca a empresa Atalaia Mineração.