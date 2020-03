Alagoas confirma primeiro caso de coronavírus no estado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que, neste domingo (08/03), a Fundação Oswaldo Cruz, laboratório de referência nacional, encaminhou resultado laboratorial detectável para o novo Coronavírus (nCov-2019) de pessoa residente em Alagoas.



Trata-se de um homem, alagoano, de 42 anos, com histórico de viagem para a Itália, com retorno em 03/03, procurando atendimento em serviço de saúde de Maceió por apresentar sintomas. O caso foi notificado pelo serviço ao CIEVS/AL e vem sendo monitorado pelo CIEVS/Maceió, estando o homem em isolamento domiciliar e estável.



A SESAU/AL reforça a necessidade de buscar atendimento no serviço de saúde mais próximo da residência caso apresente sinais e sintomas característicos, particularmente as pessoas com histórico de viagem recente a um dos países onde foi detectada transmissão local (Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Itália, Japão, Malásia , Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suíça, Tailândia, Vietnã) ou que tenham tido contato com caso suspeito ou confirmado por COVID-19.



A Sesau alerta também para os seguintes pontos:



• Quando a pessoa apresentar sintomas de gripe ou resfriado e sentir necessidade de atendimento médico deve procurar um serviço de saúde, público ou privado, como o faz rotineiramente;



• A avaliação do médico quanto ao estado da pessoa e a escuta da história de viagem é que vão definir a conduta a ser adotada, inclusive a necessidade da coleta de material para exame de laboratório;



• Nenhuma pessoa deve procurar o LACEN/SESAU para coletar material para exame de laboratório. O LACEN somente atende aos chamados articulados via CIEVS/AL.



• Nenhuma pessoa deve procurar atendimento no Hospital Escola Hélvio Auto (HEHA). O hospital somente vai atender os casos encaminhados por outros serviços. O hospital é referência para os casos graves.



É necessário também adotar as medidas de precaução e, principalmente, que diante da apresentação de sinais e sintomas sejam evitados locais públicos e a adoção dos seguintes cuidados:



• Higienizar (lavar) as mãos com água e sabão, sempre que necessário, principalmente antes de consumir algum alimento, após tossir ou espirrar (na falta de água e sabão, usar álcool gel);



• Utilizar lenço descartável para a higiene nasal;



• Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, utilizando a dobra do braço (não cobrir com as mãos);



• Evitar tocar com as mãos mucosas de olhos, nariz e boca;



• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;



• Evitar contato próximo de pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecção respiratória;



• Evitar sair de casa em período de alta transmissão de doenças respiratórias, principalmente crianças e idosos;



• Evitar aglomerações e ambientes fechados (manter os ambientes ventilados);



• Seguir as orientações dos profissionais e dos serviços de saúde, para, por exemplo, o afastamento temporário do trabalho ou da escola pelo período indicado;



A Sesau reforça, ainda, o compromisso em manter a população informada e alerta para a ocorrência de possíveis casos suspeitos ou confirmados.