CAPS reforça a importância da saúde mental durante ação do Janeiro Branco em Atalaia

Palestra abordou a necessidade de atenção contínua à saúde emocional.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
21/01/2026 às 11h36
CAPS reforça a importância da saúde mental durante ação do Janeiro Branco em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou nesta terça-feira (20) uma ação especial dentro da programação do Janeiro Branco, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A atividade teve como tema “Formas de Autocuidado / Saúde Mental” e reuniu usuários, profissionais e a equipe técnica da unidade.

Durante a ação, foi realizada uma palestra abordando a necessidade de olhar para a saúde de forma integral, indo além dos cuidados físicos. A psicóloga do CAPS, Jocasta Gonçalves, destacou que, muitas vezes, a saúde mental acaba sendo negligenciada.

“Quando se fala em saúde, normalmente as pessoas associam apenas ao cuidado com o corpo físico. E, muitas vezes, a saúde mental fica em segundo plano. O Janeiro Branco é um mês de conscientização que nos convida a cuidar da mente, a planejar a vida, a se organizar e a iniciar o ano com um olhar mais atento para o ser humano de forma integral. Podemos viver momentos de equilíbrio e também de desequilíbrio, mas é fundamental ter um eixo que nos permita retomar esse equilíbrio, garantindo prosperidade, bem-estar e sucesso ao longo da vida”, explicou a psicóloga.

A coordenadora do CAPS, Márcia Eleonora, reforçou a importância de iniciativas como essa para fortalecer o cuidado contínuo com a saúde mental da população.

“O CAPS é um espaço de acolhimento, escuta e cuidado. Trabalhar o Janeiro Branco é reafirmar nosso compromisso em orientar, conscientizar e apoiar os usuários e suas famílias, mostrando que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo”, ressaltou.

A prefeita Ceci também destacou a relevância da ação e o papel do poder público na promoção da saúde mental. “Cuidar das pessoas é olhar para o ser humano por completo. A saúde mental precisa ser tratada com responsabilidade, acolhimento e políticas públicas efetivas. O Janeiro Branco é um convite para que todos reflitam, se cuidem e busquem apoio sempre que necessário, e o CAPS cumpre um papel fundamental nesse processo em Atalaia”, afirmou a prefeita.

Cronograma de atividades – Janeiro Branco no CAPS

A programação do Janeiro Branco no CAPS de Atalaia segue ao longo da semana com ações voltadas ao fortalecimento do cuidado emocional e do apoio às famílias:

21/01 – Quarta-feira (manhã)
⁠Reunião familiar (responsáveis pelos usuários)
⁠Responsáveis: Eli e Márcia

22/01 – Quinta-feira (tarde)
⁠Reunião com as mães das crianças atípicas
⁠Responsáveis: Eli e Márcia

A Prefeitura de Atalaia reforça que o CAPS permanece de portas abertas para acolher, orientar e cuidar da população, fortalecendo ações que promovam saúde mental, dignidade e qualidade de vida.

