Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (28) o encerramento das ações da campanha Janeiro Branco, na sala de espera da Unidade Básica de Saúde do povoado Ouricuri. A atividade foi voltada para a população que aguardava atendimento na unidade, promovendo momentos de orientação, escuta e conscientização sobre a importância do autocuidado e da saúde mental.

Ao longo do mês de janeiro, diversas ações foram desenvolvidas nas unidades de saúde do município, levando informação e acolhimento diretamente aos usuários do sistema de saúde. O encerramento no povoado Ouricuri reforçou a estratégia de aproximar o cuidado da população, utilizando espaços de convivência, como a sala de espera, para promover saúde.

A coordenadora do CAPS, Márcia Leonora, destacou o papel da campanha e da rede de atenção psicossocial. “Hoje eu estou aqui no povoado Ouricuri fechando a campanha do Janeiro Branco para levar essa conscientização do autocuidado para a comunidade e também para a equipe. Essa rede de saúde faz esse trabalho diariamente, de conscientização, apoio e acolhimento, dentro das Unidades Básicas de Saúde, em todos os territórios de Atalaia”, afirmou.

A coordenadora do NUPS – Núcleo de Promoção à Saúde, Vanessa Araújo, reforçou a importância da prevenção contínua “Quero passar para vocês que a prevenção na nossa vida é tudo. Todos os meses nós estamos promovendo ações nas unidades, cada uma com sua temática. Então, a mensagem é essa: previna-se, cuide-se e ame-se”, destacou.

A prefeita Ceci ressaltou a relevância do Janeiro Branco como um convite coletivo ao cuidado com a saúde mental. “O Janeiro Branco nos lembra que cuidar da mente é essencial. Essas ações na sala de espera aproximam a informação das pessoas e mostram que Atalaia cuida da população com atenção, escuta e acolhimento”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, destacou o trabalho desenvolvido pelas equipes ao longo de todo o mês “Durante todo o mês de janeiro, nossas equipes estiveram mobilizadas em ações educativas e de conscientização nas unidades de saúde. Encerrar essa campanha reforça um trabalho contínuo, feito com compromisso e dedicação, para cuidar da saúde da população”, ressaltou.

A Prefeitura de Atalaia segue fortalecendo as políticas públicas de saúde, reafirmando o compromisso com o cuidado integral, a promoção da saúde mental e a valorização da vida em todos os territórios do município.