23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri

Ação foi realizada na sala de espera da UBS do povoado Ouricuri e marcou o encerramento da campanha de saúde mental.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/01/2026 às 19h31
Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri
Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (28) o encerramento das ações da campanha Janeiro Branco, na sala de espera da Unidade Básica de Saúde do povoado Ouricuri. A atividade foi voltada para a população que aguardava atendimento na unidade, promovendo momentos de orientação, escuta e conscientização sobre a importância do autocuidado e da saúde mental.

Ao longo do mês de janeiro, diversas ações foram desenvolvidas nas unidades de saúde do município, levando informação e acolhimento diretamente aos usuários do sistema de saúde. O encerramento no povoado Ouricuri reforçou a estratégia de aproximar o cuidado da população, utilizando espaços de convivência, como a sala de espera, para promover saúde.

A coordenadora do CAPS, Márcia Leonora, destacou o papel da campanha e da rede de atenção psicossocial. “Hoje eu estou aqui no povoado Ouricuri fechando a campanha do Janeiro Branco para levar essa conscientização do autocuidado para a comunidade e também para a equipe. Essa rede de saúde faz esse trabalho diariamente, de conscientização, apoio e acolhimento, dentro das Unidades Básicas de Saúde, em todos os territórios de Atalaia”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A coordenadora do NUPS – Núcleo de Promoção à Saúde, Vanessa Araújo, reforçou a importância da prevenção contínua “Quero passar para vocês que a prevenção na nossa vida é tudo. Todos os meses nós estamos promovendo ações nas unidades, cada uma com sua temática. Então, a mensagem é essa: previna-se, cuide-se e ame-se”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci ressaltou a relevância do Janeiro Branco como um convite coletivo ao cuidado com a saúde mental. “O Janeiro Branco nos lembra que cuidar da mente é essencial. Essas ações na sala de espera aproximam a informação das pessoas e mostram que Atalaia cuida da população com atenção, escuta e acolhimento”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, destacou o trabalho desenvolvido pelas equipes ao longo de todo o mês “Durante todo o mês de janeiro, nossas equipes estiveram mobilizadas em ações educativas e de conscientização nas unidades de saúde. Encerrar essa campanha reforça um trabalho contínuo, feito com compromisso e dedicação, para cuidar da saúde da população”, ressaltou.

A Prefeitura de Atalaia segue fortalecendo as políticas públicas de saúde, reafirmando o compromisso com o cuidado integral, a promoção da saúde mental e a valorização da vida em todos os territórios do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ação na UBS Branca reforça cuidados com a saúde mental e prevenção à hanseníase em Atalaia
Janeiro Branco Há 5 dias

Ação na UBS Branca II reforça cuidados com a saúde mental e prevenção à hanseníase em Atalaia

Iniciativa integrou as campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, promovendo informação, escuta e conscientização.
Janeiro Branco Há 1 semana

CAPS reforça a importância da saúde mental durante ação do Janeiro Branco em Atalaia

Palestra abordou a necessidade de atenção contínua à saúde emocional.

 Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia.
Saúde Há 1 semana

Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia

Ação integrou a programação do Janeiro Branco e Janeiro Roxo e foi realizada no Conjunto Maria de Nazaré, com orientações à população.

 Atalaia recebe capacitação do projeto “Coren na Estrada” para profissionais de enfermagem. Foto: Assessoria.
Saúde Há 1 semana

Atalaia recebe capacitação do projeto “Coren na Estrada” para profissionais de enfermagem

Ação realizada nesta segunda-feira (19) qualificou enfermeiros, técnicos e auxiliares com foco em ética, atendimento de urgência e cuidado humanizado.

 Vacina contra a bronquiolite já está disponível para gestantes em Atalaia.
Vacinação Há 2 semanas

Vacina contra a bronquiolite já está disponível para gestantes em Atalaia

Imunizante contra o Vírus Sincicial Respiratório passa a integrar o calendário da gestante e protege bebês contra infecções respiratórias graves.

Atalaia, AL
24°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
25° Sensação
1.2 km/h Vento
94% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
05h21 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Sexta
36° 23°
Sábado
36° 23°
Domingo
35° 22°
Segunda
35° 22°
Terça
34° 22°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Janeiro Branco Há 10 horas

Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri
Prefeita Ceci Há 10 horas

Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia
Educação Há 13 horas

Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica
Atalaia 262 anos Há 17 horas

Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia
Atalaia 262 anos Há 1 dia

Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias