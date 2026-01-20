22°C 31°C
Atalaia recebe capacitação do projeto “Coren na Estrada” para profissionais de enfermagem

Ação realizada nesta segunda-feira (19) qualificou enfermeiros, técnicos e auxiliares com foco em ética, atendimento de urgência e cuidado humanizado.

Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/01/2026 às 08h07
Atalaia recebe capacitação do projeto “Coren na Estrada” para profissionais de enfermagem
Atalaia recebe capacitação do projeto “Coren na Estrada” para profissionais de enfermagem. Foto: Assessoria.

O município de Atalaia recebeu, nesta segunda-feira (19), uma importante ação de capacitação voltada aos profissionais de enfermagem por meio do projeto Coren na Estrada, iniciativa do Coren Alagoas que aproxima o Conselho dos profissionais e fortalece a qualificação da categoria nos municípios.

A formação foi conduzida pelo Caio César e pela Hulda Alves, e reuniu enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede municipal de saúde.

Durante o encontro, foram abordados temas essenciais para a prática profissional, como Código de Ética da Enfermagem, exercício profissional, atendimento em parada cardiorrespiratória (PCR), com orientações sobre reanimação cardiopulmonar (RCP), além de conteúdos relacionados ao tratamento de feridas, principais coberturas e cuidados correlatos.

A conselheira do Coren Alagoas, Hulda Alves, destacou a importância da ação e o impacto direto na qualidade do atendimento prestado à população.

“Nós estamos aqui na cidade de Atalaia em um projeto lindo chamado Coren na Estrada. Viemos capacitar os profissionais de enfermagem, tanto enfermeiros quanto técnicos e auxiliares. Falamos sobre o código de ética, o exercício profissional, a enfermagem, a parada cardiorrespiratória, o que fazer e como fazer uma RCP, além do cuidado com feridas e coberturas. Foi um evento maravilhoso. Tenho certeza de que os profissionais de enfermagem de Atalaia saíram com mais propriedade e competência para cuidar da população. Esse é o Coren Alagoas, um Conselho mais perto dos profissionais de enfermagem”, afirmou.

A prefeita Ceci ressaltou a importância da qualificação contínua dos profissionais de saúde. “Investir em capacitação é investir em cuidado. Quando nossos profissionais estão preparados, quem ganha é a população. Essa parceria fortalece a saúde do município e valoriza quem está na linha de frente do atendimento”, destacou.

Já a secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, reforçou o compromisso com a educação permanente na área da saúde. “A capacitação constante é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais seguro e humanizado. A chegada do Coren na Estrada a Atalaia representa um avanço importante para nossa rede de saúde”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação dos profissionais, a valorização da enfermagem o fortalecimento da saúde pública em Atalaia.

