Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Ação na UBS Branca II reforça cuidados com a saúde mental e prevenção à hanseníase em Atalaia

Iniciativa integrou as campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, promovendo informação, escuta e conscientização.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
23/01/2026 às 20h52
A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quinta-feira (22), mais uma ação voltada ao cuidado com a saúde e à promoção da informação, desta vez na Unidade Básica de Saúde Branca II. A atividade integrou as campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, reforçando a importância da saúde mental e da prevenção e combate à hanseníase.

O momento reuniu profissionais da saúde, usuários da unidade e a comunidade em um espaço de diálogo, escuta e orientação, destacando que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e que a informação é uma ferramenta fundamental para salvar vidas, especialmente quando se trata de doenças que ainda enfrentam estigmas.

Durante a ação, o psicólogo Eli Avelino, responsável pela palestra, falou sobre a importância de quebrar o silêncio em torno da saúde mental e buscar ajuda sempre que necessário. “Estamos aqui hoje para conversar, orientar e falar sobre o Janeiro Branco. A gente vê muito sobre saúde mental na internet e na televisão, mas ainda existe a tendência de esconder, abafar e não falar quando o sofrimento é emocional. Essa campanha vem justamente para lembrar que cuidar da saúde mental é responsabilidade de todos”, destacou.

Eli Avelino também reforçou a necessidade de atenção aos sinais da hanseníase e a importância do diagnóstico precoce. “A hanseníase é uma doença que exige cuidado e atenção. Nossas equipes e os agentes comunitários de saúde estão preparados para identificar sinais como manchas ou alterações na pele e orientar a população. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento e cura”, completou.

A prefeita Ceci destacou que ações como essa fortalecem a prevenção e aproximam os serviços de saúde da população. “Cuidar da saúde mental e combater doenças como a hanseníase são compromissos da nossa gestão. Informação, escuta e acolhimento salvam vidas. É por isso que seguimos levando essas ações para perto das pessoas, fortalecendo a atenção básica e garantindo um cuidado cada vez mais humano para nossa gente”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia segue promovendo ações educativas ao longo do mês de janeiro, reafirmando o compromisso com uma saúde pública integral, preventiva e acessível para todos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
