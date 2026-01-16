Vacina contra a bronquiolite já está disponível para gestantes em Atalaia.

Gestantes de Atalaia já podem se vacinar contra a bronquiolite, com a disponibilização do imunizante que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de infecções respiratórias graves em bebês. A vacina passa a integrar o calendário de rotina da gestante, sendo aplicada em dose única a cada gestação.

A iniciativa reforça o cuidado com a saúde materno-infantil, protegendo o bebê desde a gestação e reduzindo riscos de complicações respiratórias nos primeiros meses de vida.

A prefeita Ceci destacou a importância da vacinação como medida de prevenção e cuidado com as famílias. “Cuidar da saúde começa antes do nascimento. Garantir que as gestantes tenham acesso à vacina é proteger nossos bebês e fortalecer o cuidado com a vida desde o início”, afirmou.

Continua após a publicidade

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, explicou quem pode receber o imunizante e reforçou a orientação às gestantes. “A vacina contra o VSR é indicada para as gestantes e pode ser aplicada mesmo na presença de comorbidades. Apenas gestantes imunocomprometidas precisam de avaliação específica antes da vacinação”, esclareceu.

Continua após a publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para receber informações e realizar a vacinação, garantindo mais proteção para mães e bebês.