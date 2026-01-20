22°C 31°C
Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia

Ação integrou a programação do Janeiro Branco e Janeiro Roxo e foi realizada no Conjunto Maria de Nazaré, com orientações à população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/01/2026 às 14h44
Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia
Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta segunda-feira (19), uma palestra educativa sobre saúde mental e hanseníase no Conjunto Maria de Nazaré. A ação integrou a programação do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental, e do Janeiro Roxo, voltado ao combate e à prevenção da hanseníase.

A atividade foi conduzida por uma psicóloga do CAPS e por uma enfermeira da unidade, que abordaram temas como o cuidado com a saúde emocional, a importância do acolhimento psicológico, além de informações essenciais sobre a hanseníase, seus sintomas, formas de transmissão, tratamento e combate ao preconceito.

Para a prefeita Ceci, ações como essa reforçam o compromisso da gestão com o cuidado integral das pessoas. “Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Levar informação, acolhimento e orientação até as comunidades é uma forma de prevenir doenças, quebrar preconceitos e garantir mais qualidade de vida para a nossa população”, destacou.

A secretária municipal de Saúde também ressaltou a importância da iniciativa dentro das campanhas do mês. “O Janeiro Branco e o Janeiro Roxo são momentos fundamentais para ampliar o diálogo com a população. Informação salva vidas, ajuda no diagnóstico precoce e fortalece o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia segue promovendo ações educativas e preventivas ao longo do mês de janeiro, reforçando a atenção básica, a saúde mental e o cuidado com quem mais precisa.

