Secretaria de Saúde promove formação para os Agentes Comunitários de Saúde e digitadores

Nesta terça-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Atalaia realizou um curso de formação direcionada aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e digitadores. Cerca de 120 servidores municipais participaram da formação.

Realizado no auditório da ASMALU, a formação teve como objetivo apresentar as diretrizes do Cadastro e o novo financiamento do SUS.

“Essa estratégia visa contribuir para a reorientação do modelo, investindo na integridade da atenção à Saúde, em conformidade com os princípios e as diretrizes do SUS”, destaca a secretária Rosângela Maria.

As palestras foram ministradas por representantes da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas e do Ministério da Saúde.