Prefeitura inaugura nova Unidade Básica de Saúde do Povoado Jenipapeiro

Dando sequência ao trabalho de reestruturação da Saúde no município, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, inaugurou na manhã desta terça-feira (28), a nova Unidade Básica de Saúde Tercila Ferreira de Lima, localizada no Povoado Jenipapeiro.

A nova unidade está totalmente estruturada e aparelhada para oferecer melhores serviços à população, seguindo um padrão de exigência do Ministério da Saúde. A UBS conta com consultório médico, consultório odontológico, demais salas, espaço para o agente comunitário de saúde e banheiros individualizados.

O prefeito Chico Vigário salientou que a Administração Municipal tem investido para aumentar e qualificar o atendimento de saúde à população.

“É um momento de grade alegria e satisfação e só temos que agradecer a Deus essa oportunidade, entregando um melhor atendimento na área de saúde para essa população. Sabemos das dificuldades, principalmente na área da saúde e sabemos também do quanto é mais fácil criticar, do que reconhecer um trabalho, mas estamos com os pés no chão e podem ter certeza que até o final desse mandato, deixaremos Atalaia numa situação muito melhor, para um próximo mandato que será de recuperação de Atalaia”, destacou o prefeito.

Para a secretária de Saúde Rosângela Maria, trata-se de um trabalho de reestruturação da Saúde de Atalaia. “Com todas essas realizações, estamos reorganizando a Saúde do município. Pegamos uma Saúde na UTI, totalmente sucateada e o prefeito Chico Vigário aos poucos foi estruturando e, cada dia mais estamos vendo avanços. Essa UBS do Jenipapeiro, mesmo sendo uma casa alugada, estamos entregando um Posto com todas as salas necessárias para atender a população e isso é uma alegria imensa”, comentou.

Residente no Povoado Jenipapeiro, a vereadora Maria da Comesa vibrou com essa nova estrutura a disposição da população. “Me sinto muito feliz, pois é aqui onde nasci e resido até hoje. Pedi muito ao prefeito Chico Vigário que a UBS permanecesse aqui, pois aqui temos muitas famílias que necessitam desse serviço mais próximo de suas casas. Quero também reforçar os agradecimentos ao meu amigo pessoal, o deputado federal Arthur Lira, por tudo que ele já fez por Alagoas e por Atalaia, e acredito que brevemente teremos muito mais obras para a nossa cidade, incluindo para o Povoado Jenipapeiro”, comentou a vereadora.

Prestigiando a inauguração, o presidente do Legislativo, vereador Alexandre Tenório destacou que toda a Câmara também abraçou essa reivindicação. “Essa melhor estrutura da UBS do Jenipapeiro foi motivo de muito debate na Câmara, especialmente pela vereadora Maria da Comesa. Gerou uma situação, onde o prefeito tomou isso como prioridade e reestruturou essa UBS e estamos aqui fazendo parte desse momento de muita alegria. Quem ganha com isso é a população do Jenipapeiro”, destacou.

Para o vereador Fabricio Torres, essa obra é uma manutenção necessária tendo em vista que o antigo Posto de Saúde estava deteriorado. “Há muito tempo já precisava ser feito uma reforma e é importante tenhamos agora esse melhor atendimento a população, o município sempre tem essa obrigação com o povo. Saúde não é brincadeira. Esse Posto esteve arriscado de sair daqui e houve até uma luta grande da vereadora Maria para que ele permanecesse aqui. Essa Unidade tem como médico o Dr. Mário, uma referência neste município, um médica que já está aqui há muitos anos, um homem de bem, meu amigo”.

Também prestigiaram o evento a primeira-dama Rosiane Vigário, a vereadora Neide Miranda, o vereador Mauricio Tenório, secretários municipais, a equipe da UBS Jenipapeiro, servidores públicos e a população presente.

Confira no player abaixo as entrevistas exclusivas para a Radio Web do site Atalaia Pop, realizada pelo radialista Adaias Ferraz: