A comunidade do Jenipapeiro esteve mais uma vez presente no espaço escolar, demonstrando interação entre escola e comunidade. Na oportunidade, também puderam acompanhar belíssimo Coral formado pelos alunos da Escola, que emocionou a todos os presentes.

Esteve presente o diretor de ensino Charles Fernandes junto com a direção, coordenação e os professores.

A escola realizou um trabalho voltado para o verdadeiro espírito natalino, "A Solidariedade", onde foram distribuídos sopa e pães para a comunidade que é uma das mais carentes do município de Atalaia.

Ocorreu na tarde desta sexta-feira (20), o Natal Solidário da Escola Municipal Cícero Cabral Toledo, localizada no Povoado Jenipapeiro.

