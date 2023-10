Estudante atalaiense da UFAL têm trabalho premiado em Congresso de Ciências do Esporte

A Universidade Federal de Alagoas recebeu dois prêmios científicos por trabalhos desenvolvidos no Instituto de Educação Física e Esporte (Iefe), com o grupo de estudos Remix - Observatório de mídias, tecnologias digitais e práticas corporais, coordenado pelo professor Silvan Menezes dos Santos. A premiação aconteceu no 23º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 10º Congresso Internacional de Ciências do Esporte.

O evento contou com mais de mil trabalhos apresentados e distribuiu 37 prêmios em diferentes categorias e Grupos Temáticos. Um dos trabalhos premiados da UFAL, foi o apresentado pelo estudante atalaiense Lucas Matheus Feitosa Santos e pela estudante Rebeca Katherine França da Silva Santos, com o tema: “O capacitismo midiático paraolímpico: análises preliminares de uma experimentação radiofônica".

Lucas e Rebeca trabalharam em parceria no Programa de Iniciação Científica da Ufal.

“Lucas participou do ciclo 2022-2023 de forma voluntária, sem bolsa, e o concluiu com êxito. Inclusive o plano de trabalho dele foi renovado, agora com bolsa do CNPq, para o ciclo 2023-2024”, comenta o professor Silvan Menezes.

* Com informações da Ascom UFAL