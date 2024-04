Prefeita Ceci recebe o Prêmio “SEBRAE Prefeitura Empreendedora” na categoria empreendedorismo na escola

O município de Atalaia conquistou o Prêmio “SEBRAE Prefeitura Empreendedora” na categoria Empreendedorismo na Escola. A solenidade de premiação da 12ª edição do evento promovido pelo SEBRAE, foi realizada na noite desta segunda-feira (15), na Associação Comercial de Maceió.

O objetivo da premiação é reconhecer os gestores públicos mais comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, com destaque aos projetos que estimulem o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios, a modernização da gestão pública local e o aprimoramento do ambiente de negócios.

Para a prefeita Ceci, o resultado mostra do grande trabalho realizado pela gestão, não somente na educação, mas em todos os demais segmentos. “O prêmio reconhece o esforço de quem faz acontecer. Nossa Atalaia vai seguir avançando. Parabéns, Atalaia, vamos em frente”, destacou a prefeita de Atalaia.

Na solenidade de premiação, a prefeita Ceci esteve acompanhada pelo ex-secretário de Governo Nicollas Theotônio e por secretários municipais.

Gestão municipal comemora mais um importante reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado em Atalaia.