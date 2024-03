Com a participação das crianças, CEI Professor Gélio Malheiros realiza encenação dos últimos momentos de Cristo com os discípulos

A Páscoa é repleta de significados e tradições, marcando um momento especial não apenas no calendário religioso, mas também no educacional, especialmente na educação infantil. E, foi com esse sentimento que o Centro Educacional Infantil Professor Gélio Malheiros, em Atalaia, promoveu nesta quarta-feira (27), uma celebração especial para comemorar a data.

O evento contou com uma linda apresentação cultural e educativa, onde as crianças apresentaram os últimos momentos de Jesus Cristo com seus discípulos e seu imenso amor pela humanidade.

A encenação foi realizada por crianças de faixas etárias diferentes, mostrando que não importa o tamanho, nem a idade, até porque a aprendizagem acontece desde a infância.