Prefeita Ceci entrega duas escolas totalmente reconstruídas

Em mais uma demonstração de compromisso total com a educação, a Prefeitura de Atalaia realizou na tarde desta quinta-feira (1), a entrega de mais duas escolas completamente reconstruídas no município e com novas instalações, a João Cordeiro (Distrito Ouricuri) e a Domingos Jorge Velho (Rua de Cima).

As duas unidades de ensino seguem agora o padrão de qualidade do ensino atalaiense, que vem sendo implantado durante a gestão da prefeita Ceci, reestruturando a rede física escolar do município, para assegurar escolas dignas aos estudantes atalaienses. Contam com uma estrutura de qualidade para os alunos e profissionais da Educação.

Inaugurada na década de 40, pelo então prefeito Dr. Álvaro Calheiros Leite, a Escola Municipal Domingos Jorge Velho funciona no prédio onde antes serviu de sede para o Governo Municipal. Nesta escola funciona a Biblioteca Municipal Professora Vandete Pacheco.