Escola Municipal Joaquim Fortunato celebra 50 anos de compromisso e dedicação à educação no bairro José Paulino

Com direito a uma programação especial, gestores, professores, demais funcionários e alunos comemoraram nesta terça-feira (2), os 50 anos da Escola Municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho. Uma unidade de ensino de grande importância para o bairro José Paulino, em Atalaia, que chega a meio século carregando em sua trajetória, a dedicação e o compromisso na formação educacional de qualidade de um grande número de atalaienses.

No dia 2 de abril de 1974, o então prefeito Zeca Lopes atendia um grande clamor dos moradores daquela região, entregando àquela comunidade uma Escola Municipal que recebeu o nome de Joaquim Fortunato Bittencourt Filho, em homenagem a esse ilustre atalaiense, pertencente a uma das famílias mais tradicionais do município e que governou Atalaia na década de 30 do século passado.

Dona Maria José Xavier, conhecida carinhosamente como Dona Zezé, relatou que a escola foi construída com o proposito de atender aos alunos do antigo MOBRAL. Relata Dona Zezé, que por causa dos déficits estruturais de um bairro que davam seus primeiros passos, funcionou inicialmente de forma precária, sem água encanada e nem energia elétrica, “era a luz de candeeiro”.

Com o passar do tempo a escola passou a funcionar os três horários, atendendo a comunidade escolar da 1ª serie a 5ª serie e com telecurso de 1º grau.

Continua após a publicidade

Ao longo destes 50 anos muitas reformas foram feitas no prédio, a mais recente foi executada na gestão da prefeita Ceci. As inovações e transformações educacionais oriundas desta recente reforma, possibilitou a Escola funcionar com a educação infantil até o 1º e 2º segmento da EJA, sala de recurso, laboratório de multimidias e atender 819 alunos. Conta com dois coordenadores, Adelmo Alves e Maria Helena Lima e há dois gestores, o diretor geral Charles Douglas Fernandes da Silva e diretora adjunta Givonete Correia Tenório. Cerca de 80 funcionários para o bom funcionamento da escola.

A tradicional escola atalaiense teve em sua história, os seguintes diretores(as): 1ª Tereza Araújo, 2ª Maria Vitor, 3ª Antônia Emiliano, 4ª Josiene de Araújo, 5ª Elba Farias, 6ª Maria José Xavier, 7ª Aline Pereira Barros, 8ª Givonete Correia Tenório e 9º Charles Douglas Fernandes da Silva (desde 2023).

O diretor Charles Douglas e toda equipe comemoram agora a boa notícia recebida no último mês de março. “Na sexta-feira, dia 22 de março, recebemos uma grande notícia da secretária de educação, Glaucyane Veiga, pois a Escola Joaquim Fortunato ganhará um novo e moderno prédio, graças a solicitação feita pela prefeita Ceci ao FNDE”, destacou.

De acordo com o diretor, o novo prédio da Escola Joaquim Fortunato Bittencourt será construído em um local mais amplo, que possibilitará atender com mais conforto e qualidade uma maior quantidade de alunos, contando também com quadra poliesportiva e laboratórios.