Projeto da Escola Municipal Dr. João Carlos reforça a importância da alimentação saudável

Uma iniciativa da Escola Municipal Dr. João Carlos, localizada no Distrito Branca, em Atalaia, tem estimulado a alimentação saudável e o contato das crianças e adolescentes com a produção de alimentos orgânicos. É o projeto Horta na Escola desenvolvido pela equipe escolar e os alunos, e que faz parte do Programa Novo Mais Educação que vem desenvolvendo diversas atividades na escola.

Alface, cebolinha, couve, coentro.... Tudo isso é cultivado pelas mãos dos alunos, que aprendem todas as etapas do processo, desde o plantio até colheita e, que também estão aprendendo a empreender por meio dessas aulas extracurriculares.

O último passo é aprender como todos esses produtos, quando levados à mesa, podem se tornar sinônimo de uma vida mais saudável. O objetivo da experiência é estimular a alimentação saudável.