Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia

A gestora reforçou que as matrículas na rede municipal de ensino seguem abertas até o dia 4 de fevereiro, e que a matrícula é essencial para assegurar o recebimento do fardamento.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
27/01/2026 às 09h43
Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia. Foto: Assessoria

A prefeita Ceci (MDB) acompanhou, nesta segunda-feira (26), a entrega dos novos fardamentos escolares 2026 para as crianças atendidas pela Creche CRIA, em Atalaia. A ação faz parte do compromisso da gestão municipal com a educação infantil e com o cuidado desde os primeiros anos de vida.

Durante a entrega, mães e responsáveis compareceram à unidade para realizar a matrícula das crianças e receber o fardamento, garantindo que os pequenos iniciem o ano letivo com mais dignidade, organização e igualdade.

A gestora reforçou que as matrículas na rede municipal de ensino seguem abertas até o dia 4 de fevereiro, e que a matrícula é essencial para assegurar o recebimento do fardamento escolar, além de outros direitos garantidos aos estudantes.

Para a prefeita Ceci, investir na educação infantil é investir no futuro da cidade. “Cuidar das nossas crianças desde a primeira infância é prioridade. O fardamento representa mais do que um uniforme, é respeito com as famílias e igualdade para os alunos. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis realizem a matrícula dentro do prazo para garantir todos os direitos”, destacou.

A entrega dos fardamentos na Creche CRIA integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação municipal, assegurando melhores condições para o aprendizado e reafirmando o compromisso da gestão com uma educação pública humana, inclusiva e de qualidade.

Ela garantiu que a gestão segue avançando com a distribuição dos fardamentos em toda a rede municipal, reforçando que educação é cuidado, é direito e é base para o futuro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
