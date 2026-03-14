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Alunos da rede municipal de Atalaia recebem certificados do programa SENAI Transforma

Cerimônia de entrega dos certificados aconteceu nesta sexta-feira (13), na Escola Municipal Antônio Vieira.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
14/03/2026 às 11h47
Alunos da rede municipal de Atalaia recebem certificados do programa SENAI Transforma
Foto: Assessoria

Nesta sexta-feira (13), foi realizada na Escola Antônio Vieira da Costa, em Atalaia, a cerimônia de entrega dos certificados do programa SENAI Transforma para alunos da rede municipal de ensino.

Participaram do programa estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, além de alunos da 5ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Atalaia e o SENAI Alagoas, e tem como objetivo oferecer cursos de qualificação nas áreas de gestão, empreendedorismo e meio ambiente, preparando os jovens para o mundo do trabalho.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, a parceria terá continuidade e novas turmas devem ser abertas ainda em 2026. “Daremos continuidade a essa parceria maravilhosa, para continuar levando qualificação aos nossos estudantes”, destacou a secretária.

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Entre os alunos que participaram da formação, a estudante Maria Heloisa, da Escola Antônio Vieira da Costa, afirmou que a experiência foi muito importante para sua formação pessoal e profissional.

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Já a aluna Sophia Vitória ressaltou que o curso proporcionou aprendizados importantes sobre empreendedorismo. Segundo ela, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender a transformar ideias em negócios, além de desenvolver habilidades com criatividade e organização financeira.

A gestão municipal destaca que iniciativas como essa reforçam o compromisso com a educação e a formação dos jovens. “Cada conquista dos alunos representa a certeza de que investir em educação é transformar vidas, abrir caminhos e construir um futuro com mais oportunidades”, destaca em publicação nas redes sociais.

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