Carnaval nas escolas de Atalaia celebra cultura, alegria e aprendizado

Ações levaram a tradição do Carnaval para as unidades de ensino, promovendo integração, cultura e educação de forma lúdica.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
13/02/2026 às 21h16
A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta sexta-feira (13) uma programação especial de Carnaval nas escolas da rede municipal. A iniciativa levou alegria, cores e música para as unidades de ensino, reforçando o valor da cultura popular como instrumento pedagógico e de integração entre alunos, professores e comunidade escolar.

As atividades aconteceram em diferentes escolas e creches do município, respeitando os turnos e a realidade de cada unidade, com momentos de recreação, apresentações, fantasias e vivências culturais adaptadas à faixa etária dos estudantes.

Para a prefeita Ceci, o Carnaval nas escolas vai além da festa. “O Carnaval faz parte da nossa identidade cultural e, quando chega às escolas, ele se transforma também em aprendizado. É um momento de alegria, de convivência e de valorização da cultura popular, tudo isso aliado ao cuidado e ao respeito com nossas crianças”, disse.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, destacou o caráter educativo da ação. “Trabalhar o Carnaval no ambiente escolar é uma forma de ensinar cultura, história e convivência de maneira leve e significativa. A escola também é espaço de celebração, de pertencimento e de formação cidadã”, destacou.

As atividades de Carnaval foram realizadas nas escolas Francisco Pontes, Antônio Amâncio, Domingos Correia, Antônio Vieira, João Cordeiro, Lúcio Fidelis, na Creche Olhos D’Água e na Escola Dr. João Carlos.

A programação faz parte das ações da gestão municipal que buscam integrar cultura e educação, fortalecendo o vínculo das escolas com as tradições locais e garantindo momentos de alegria e aprendizado para os estudantes.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em uma educação que cuida, ensina e valoriza a cultura do nosso povo.

