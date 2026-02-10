Atalaia conquista Selo Ouro da Alfabetização pelo segundo ano consecutivo.

A educação de Atalaia segue avançando e sendo reconhecida em nível nacional. O município conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação reafirma o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade, que transforma vidas desde os primeiros anos escolares.

Mais do que um prêmio, o Selo Ouro representa a certeza de que Atalaia está investindo no presente para construir um futuro com mais oportunidades, desenvolvimento e justiça social, garantindo que as crianças tenham o direito à alfabetização na idade certa.

A conquista é resultado do trabalho sério, do empenho e da dedicação de toda a Rede Municipal de Ensino, que atua diariamente para fortalecer o processo de aprendizagem, com foco na inclusão, no cuidado e na eficiência pedagógica.

A prefeita Ceci comemorou a conquista e destacou o esforço coletivo que tornou o resultado possível. “Esse Selo Ouro é motivo de muito orgulho para Atalaia. Quero parabenizar nossos professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores e também as famílias, que caminham junto com a escola. É esse trabalho conjunto que constrói uma educação cada vez mais forte, inclusiva e eficiente”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a importância do reconhecimento para o município. “Receber esse selo pelo segundo ano consecutivo mostra que Atalaia está no caminho certo. Educação é base para o desenvolvimento e esse resultado comprova que o investimento está chegando onde realmente importa: nas crianças”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que o reconhecimento é fruto de planejamento e compromisso diário. “Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo, de planejamento pedagógico, acompanhamento e muito compromisso de toda a rede. Seguimos firmes para garantir que nossas crianças aprendam, se desenvolvam e tenham um futuro cada vez melhor”, pontuou.

Com mais essa conquista, Atalaia reafirma que educação é prioridade e que investir na alfabetização é investir no futuro do município.