Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta segunda-feira (9) ao ano letivo da rede municipal de ensino. As escolas estão preparadas para receber os alunos com organização, acolhimento e ações que fortalecem o aprendizado, reafirmando o compromisso da gestão com uma educação pública forte e de qualidade.

Para marcar o retorno às aulas, a Prefeitura garantiu novo fardamento escolar, merenda de qualidade e uma estrutura adequada para que os estudantes tenham um início de ano letivo mais digno, seguro e produtivo. O planejamento pedagógico foi construído com foco no desenvolvimento dos alunos e no fortalecimento da aprendizagem ao longo do ano.

A prefeita Ceci destacou a importância da educação como base para o futuro do município. “Começamos o ano letivo com muito cuidado e responsabilidade. Investir em fardamento, merenda de qualidade e estrutura é garantir que nossos alunos tenham condições reais de aprender e sonhar. Educação é prioridade e é assim que seguimos cuidando do futuro de Atalaia”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que o retorno às aulas foi cuidadosamente planejado “Trabalhamos para que cada escola estivesse pronta para receber nossos alunos. O início do ano letivo representa um novo ciclo de aprendizado, com professores preparados, alimentação de qualidade e um ambiente acolhedor para nossas crianças e jovens”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância da participação das famílias nesse início de ano letivo e reafirma o compromisso com uma educação que transforma, baseada no cuidado, na inclusão e no fortalecimento do ensino público municipal.