23°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem

Início do ano letivo acontece com escolas preparadas, novo fardamento, merenda de qualidade e o compromisso de fortalecer a educação pública no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
09/02/2026 às 16h37
Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem
Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta segunda-feira (9) ao ano letivo da rede municipal de ensino. As escolas estão preparadas para receber os alunos com organização, acolhimento e ações que fortalecem o aprendizado, reafirmando o compromisso da gestão com uma educação pública forte e de qualidade.

Para marcar o retorno às aulas, a Prefeitura garantiu novo fardamento escolar, merenda de qualidade e uma estrutura adequada para que os estudantes tenham um início de ano letivo mais digno, seguro e produtivo. O planejamento pedagógico foi construído com foco no desenvolvimento dos alunos e no fortalecimento da aprendizagem ao longo do ano.

A prefeita Ceci destacou a importância da educação como base para o futuro do município. “Começamos o ano letivo com muito cuidado e responsabilidade. Investir em fardamento, merenda de qualidade e estrutura é garantir que nossos alunos tenham condições reais de aprender e sonhar. Educação é prioridade e é assim que seguimos cuidando do futuro de Atalaia”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que o retorno às aulas foi cuidadosamente planejado “Trabalhamos para que cada escola estivesse pronta para receber nossos alunos. O início do ano letivo representa um novo ciclo de aprendizado, com professores preparados, alimentação de qualidade e um ambiente acolhedor para nossas crianças e jovens”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância da participação das famílias nesse início de ano letivo e reafirma o compromisso com uma educação que transforma, baseada no cuidado, na inclusão e no fortalecimento do ensino público municipal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9).
Educação Há 2 dias

Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)

Retorno às aulas acontece com escolas organizadas, entrega de kit escolar, novos fardamentos e merenda de qualidade para garantir um início de ano letivo acolhedor e produtivo.

 Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia.
Grêmio Estudantil Há 1 semana

Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia

Iniciativa cumpre lei municipal de autoria da vereadora Lays Melo e fortalece o protagonismo juvenil e a participação democrática nas escolas.

 Com 123 pontos, Millena obteve a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal.
Aluna Destaque Há 2 semanas

Ex-aluna da Escola Jabes Francisco, Millena foi destaque na Jornada Pedagógica por alcançar a maior pontuação do município na avaliação SAEMA

Com 123 pontos, Millena obteve a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal.

 Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia. Foto: Assessoria
Prefeita Ceci Há 2 semanas

Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia

Evento marca a abertura do ano letivo e reúne profissionais da educação para momentos de formação, planejamento e valorização de quem faz a escola acontecer diariamente.

 Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica.
Educação Há 2 semanas

Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica

Evento reúne profissionais da educação e marca o início do ano letivo no município.

Atalaia, AL
31°
Parcialmente nublado
Mín. 23° Máx. 31°
33° Sensação
5.6 km/h Vento
51% Umidade
70% (0.78mm) Chance chuva
05h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
31° 23°
Quinta
32° 22°
Sexta
29° 23°
Sábado
29° 23°
Domingo
33° 23°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Volta às Aulas Há 19 horas

Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem
Saúde Há 19 horas

Centro de Especialidades de Atalaia registra 136 faltas em janeiro; Secretaria de Saúde reforça compromisso com consultas agendadas
Educação Há 2 dias

Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)
Herói do Jogo Há 2 dias

Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano
Saúde Há 3 dias

Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência promove informação, diálogo e cuidado em Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias