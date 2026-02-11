22°C 30°C
Atalaia transforma a Busca Ativa Escolar em protocolo de proteção e cuidado com crianças e adolescentes

Experiência do município se destaca nacionalmente ao integrar educação, cuidado e rede de proteção para garantir o direito de aprender e a permanência de crianças e adolescentes na escola.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/02/2026 às 20h53
O município de Atalaia vem se destacando nacionalmente ao consolidar a Busca Ativa Escolar (BAE) como uma política pública estruturante, que vai além do enfrentamento da evasão escolar e se afirma como um protocolo de proteção, cuidado e garantia de direitos para crianças e adolescentes.

A experiência de Atalaia foi apresentada no último dia 5 de fevereiro, durante reunião virtual com a coordenação nacional da Busca Ativa Escolar, que contou com a participação de representantes do UNICEF Brasil, da Undime Nacional, da Undime Alagoas, além da equipe técnica do município.

Em Atalaia, a Busca Ativa Escolar é compreendida como uma ação pedagógica permanente, integrada à rotina das escolas e articulada com toda a rede de proteção. A estratégia atua de forma preventiva, identificando sinais de infrequência escolar e mobilizando escola, família e poder público antes que o abandono aconteça.

A prefeita Ceci destacou que o diferencial do município está na compreensão de que educação também é cuidado. “Aqui, ninguém fica para trás. A Busca Ativa Escolar é um compromisso com a proteção das nossas crianças e adolescentes, garantindo o direito de aprender na idade certa, com acolhimento e responsabilidade”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, ressaltou o caráter pedagógico da política. “Atalaia transforma a Busca Ativa Escolar em um protocolo de proteção e afeto. Aqui, ela não é uma ação isolada nem administrativa. É uma ação totalmente pedagógica, integrada ao cotidiano das escolas, aos projetos político-pedagógicos, aos planos de ação e ao nosso referencial curricular. Em Atalaia, nenhuma criança é invisível. Cuidar, proteger e garantir o direito à educação é o nosso compromisso”, destacou.

Como parte desse processo, o município desenvolveu o Protocolo da Busca Ativa Escolar, documento que organiza e orienta as ações intersetoriais entre as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, além do Conselho Tutelar. O objetivo é assegurar respostas rápidas e efetivas às situações que impactam a permanência dos estudantes na escola, como dificuldades de transporte, vulnerabilidade social ou questões de saúde.

A coordenadora da Busca Ativa Escolar em Atalaia, Tamires Felix, destacou que a iniciativa se tornou um case de sucesso. “O nosso protocolo virou um case de sucesso no UNICEF, e isso nos deixa muito felizes. Estamos falando da Busca Ativa Escolar no chão da escola. Ele aproximou ainda mais a escola da secretaria e deixou claro para cada equipe escolar quais são os passos para que nenhuma criança ou adolescente fique fora da escola. Nosso objetivo é simples e muito forte: não deixar ninguém para trás”, afirmou.

A estratégia é regulamentada pela Lei Municipal nº 1.248/2025 e está integrada a programas como Bolsa Família, Saúde na Escola, Alimentação Escolar e Escola que Protege. Atualmente, 30 escolas da rede municipal participam ativamente da Busca Ativa Escolar, adaptando as ações à realidade de cada comunidade.

Outro ponto de destaque é a atuação integrada da gestão municipal, que promove encontros periódicos entre as secretarias, conhecidos como Cafés Institucionais, fortalecendo o diálogo e garantindo que a rede de proteção funcione de forma contínua e articulada.

O reconhecimento da experiência de Atalaia reforça o compromisso do município com uma educação pública de qualidade, baseada na escuta, no cuidado e na responsabilidade compartilhada. Em Atalaia, a Busca Ativa Escolar é mais do que uma estratégia: é uma política pública que protege, acolhe e transforma vidas.

