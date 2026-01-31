22°C 35°C
Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia

Iniciativa cumpre lei municipal de autoria da vereadora Lays Melo e fortalece o protagonismo juvenil e a participação democrática nas escolas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
31/01/2026 às 10h21
Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia
Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia.

A vereadora Lays Melo (MDB) participou, nesta quarta-feira (28), da solenidade de posse dos estudantes que integram o Grêmio Estudantil da rede municipal de ensino de Atalaia. O momento aconteceu durante a Jornada Pedagógica do município, realizada na Escola Municipal Antônio Amâncio.

A iniciativa marca a efetivação da Lei Municipal nº 1.236/2024, de autoria da própria vereadora, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionada pela prefeita Ceci no ano passado. A legislação garante a implantação do Grêmio Estudantil nas escolas municipais com turmas do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil e ampliar a participação democrática no ambiente escolar.

Durante o evento, Lays Melo destacou a satisfação em ver o projeto sair do papel e se tornar realidade. “Ver esse projeto sair do papel e ser colocado em prática é a prova de que políticas públicas bem pensadas transformam vidas”, afirmou.

Segundo a parlamentar, o Grêmio Estudantil representa um importante avanço na formação cidadã dos estudantes, estimulando valores como responsabilidade, diálogo, participação ativa e respeito às decisões coletivas. “É por meio dessas vivências que os estudantes aprendem, desde cedo, o valor da democracia, do respeito e da construção coletiva”, reforçou.

Ao final, a vereadora reafirmou seu compromisso com a educação e com políticas públicas que promovam inclusão e participação. “Seguimos firmes no propósito de apoiar iniciativas que promovam uma educação mais participativa, justa e transformadora”, concluiu Lays Melo.

