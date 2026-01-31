Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia.

A vereadora Lays Melo (MDB) participou, nesta quarta-feira (28), da solenidade de posse dos estudantes que integram o Grêmio Estudantil da rede municipal de ensino de Atalaia. O momento aconteceu durante a Jornada Pedagógica do município, realizada na Escola Municipal Antônio Amâncio.

A iniciativa marca a efetivação da Lei Municipal nº 1.236/2024, de autoria da própria vereadora, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionada pela prefeita Ceci no ano passado. A legislação garante a implantação do Grêmio Estudantil nas escolas municipais com turmas do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, com o objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil e ampliar a participação democrática no ambiente escolar.

Durante o evento, Lays Melo destacou a satisfação em ver o projeto sair do papel e se tornar realidade. “Ver esse projeto sair do papel e ser colocado em prática é a prova de que políticas públicas bem pensadas transformam vidas”, afirmou.

Segundo a parlamentar, o Grêmio Estudantil representa um importante avanço na formação cidadã dos estudantes, estimulando valores como responsabilidade, diálogo, participação ativa e respeito às decisões coletivas. “É por meio dessas vivências que os estudantes aprendem, desde cedo, o valor da democracia, do respeito e da construção coletiva”, reforçou.

Ao final, a vereadora reafirmou seu compromisso com a educação e com políticas públicas que promovam inclusão e participação. “Seguimos firmes no propósito de apoiar iniciativas que promovam uma educação mais participativa, justa e transformadora”, concluiu Lays Melo.