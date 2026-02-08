24°C 30°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)

Retorno às aulas acontece com escolas organizadas, entrega de kit escolar, novos fardamentos e merenda de qualidade para garantir um início de ano letivo acolhedor e produtivo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/02/2026 às 09h12
Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)
Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9).

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que as aulas da rede municipal de ensino retornam na próxima segunda-feira (9). As unidades escolares estão preparadas para receber os alunos e dar início ao ano letivo, com estrutura organizada, acolhimento e ações voltadas à aprendizagem e ao bem-estar dos estudantes.

Para este início de ano, a gestão municipal garantiu kit escolar, novos fardamentos e merenda de qualidade, assegurando melhores condições para que os alunos tenham um retorno tranquilo e produtivo às salas de aula. As escolas passaram por organização pedagógica e logística para receber estudantes, professores e equipes de apoio.

A prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com a educação pública. “Estamos prontos para receber nossos alunos com cuidado, organização e tudo aquilo que eles precisam para aprender com dignidade. Investir em kit escolar, fardamento e merenda de qualidade é investir no futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Galuciane Wanderley, reforçou que o planejamento foi feito para garantir um início de ano letivo seguro e acolhedor.

Continua após a publicidade

 

“Preparamos cada detalhe para que os alunos sejam bem recebidos desde o primeiro dia. Nosso objetivo é oferecer um ambiente acolhedor, com materiais, alimentação adequada e uma proposta pedagógica que fortaleça o aprendizado ao longo do ano”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância da participação das famílias nesse início de ano letivo e reafirma o compromisso com uma educação pública de qualidade, que cuida, acolhe e transforma vidas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia.
Grêmio Estudantil Há 1 semana

Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia

Iniciativa cumpre lei municipal de autoria da vereadora Lays Melo e fortalece o protagonismo juvenil e a participação democrática nas escolas.

 Com 123 pontos, Millena obteve a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal.
Aluna Destaque Há 1 semana

Ex-aluna da Escola Jabes Francisco, Millena foi destaque na Jornada Pedagógica por alcançar a maior pontuação do município na avaliação SAEMA

Com 123 pontos, Millena obteve a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal.

 Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia. Foto: Assessoria
Prefeita Ceci Há 2 semanas

Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia

Evento marca a abertura do ano letivo e reúne profissionais da educação para momentos de formação, planejamento e valorização de quem faz a escola acontecer diariamente.

 Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica.
Educação Há 2 semanas

Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica

Evento reúne profissionais da educação e marca o início do ano letivo no município.

 Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia. Foto: Assessoria
Fardamento Escolar Há 2 semanas

Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia

A gestora reforçou que as matrículas na rede municipal de ensino seguem abertas até o dia 4 de fevereiro, e que a matrícula é essencial para assegurar o recebimento do fardamento.

Atalaia, AL
24°
Chuva
Mín. 24° Máx. 30°
24° Sensação
3.61 km/h Vento
70% Umidade
99% (1.35mm) Chance chuva
05h24 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Segunda
34° 23°
Terça
33° 22°
Quarta
33° 22°
Quinta
32° 23°
Sexta
34° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
Educação Há 5 horas

Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)
Herói do Jogo Há 14 horas

Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano
Saúde Há 18 horas

Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência promove informação, diálogo e cuidado em Atalaia
Saúde Há 1 dia

Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária
Hospital Há 1 dia

Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias