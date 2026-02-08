Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9).

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que as aulas da rede municipal de ensino retornam na próxima segunda-feira (9). As unidades escolares estão preparadas para receber os alunos e dar início ao ano letivo, com estrutura organizada, acolhimento e ações voltadas à aprendizagem e ao bem-estar dos estudantes.

Para este início de ano, a gestão municipal garantiu kit escolar, novos fardamentos e merenda de qualidade, assegurando melhores condições para que os alunos tenham um retorno tranquilo e produtivo às salas de aula. As escolas passaram por organização pedagógica e logística para receber estudantes, professores e equipes de apoio.

A prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com a educação pública. “Estamos prontos para receber nossos alunos com cuidado, organização e tudo aquilo que eles precisam para aprender com dignidade. Investir em kit escolar, fardamento e merenda de qualidade é investir no futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Galuciane Wanderley, reforçou que o planejamento foi feito para garantir um início de ano letivo seguro e acolhedor.

“Preparamos cada detalhe para que os alunos sejam bem recebidos desde o primeiro dia. Nosso objetivo é oferecer um ambiente acolhedor, com materiais, alimentação adequada e uma proposta pedagógica que fortaleça o aprendizado ao longo do ano”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância da participação das famílias nesse início de ano letivo e reafirma o compromisso com uma educação pública de qualidade, que cuida, acolhe e transforma vidas.