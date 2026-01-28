Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia

A prefeita Ceci participou, nesta quarta-feira (28), da Jornada Pedagógica 2026, realizada pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O evento marca a abertura do ano letivo e reúne profissionais da educação para momentos de formação, planejamento e valorização de quem faz a escola acontecer diariamente.

Durante sua fala, a prefeita destacou a importância da educação como missão de vida e agradeceu a todos os profissionais que integram a rede municipal, reconhecendo o papel fundamental de cada servidor na transformação vivida por Atalaia nos últimos anos.

“Quero começar agradecendo a Deus, que me dá força todos os dias para cumprir a missão de transformar vidas. A educação é uma das maiores ferramentas de mudança que existem, e nada disso seria possível sem cada profissional da Secretaria de Educação”, afirmou a prefeita.

Ceci ressaltou as mudanças significativas vivenciadas pela rede municipal ao longo dos últimos cinco anos, lembrando que Atalaia superou um cenário de abandono e desvalorização.

“Tivemos escolas sem estrutura, alunos desmotivados, profissionais sem salário em dia e contratos atrasados. Hoje, essa realidade é outra. As escolas estão organizadas, os alunos têm vontade de ir à escola, os profissionais são respeitados e os salários são pagos em dia. Isso é transformação real”, destacou.

A prefeita também enfatizou que mais de 10 mil alunos foram impactados positivamente pelas mudanças na educação municipal, reforçando que a escola é um espaço essencial para a formação do caráter e para a construção de sonhos.

“A escola é onde a gente forma o caráter, descobre potencialidades e constrói o futuro. Hoje, o aluno atalaiense tem orgulho da sua escola e pode escolher o que quer ser quando crescer”, completou.

Em um discurso marcado por emoção e firmeza, Ceci reafirmou seu compromisso com a população e com a defesa da educação como política pública prioritária.

“Quando se tem missão de vida e propósito, não são ataques, mentiras ou tentativas de descredibilizar que vão apagar o trabalho feito. Tenho orgulho de ser a voz das crianças, dos adolescentes, dos profissionais da educação, das mulheres e de todos que precisam ser ouvidos”, concluiu.

A Jornada Pedagógica 2026 integra o II EducAtalaia, com o tema “Educar é cuidar: afeto, propósito e transformação na escola”, reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma educação humanizada, valorizada e transformadora para Atalaia.