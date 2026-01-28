23°C 33°C
Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica

Evento reúne profissionais da educação e marca o início do ano letivo no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/01/2026 às 16h43 Atualizada em 28/01/2026 às 18h59
Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica
Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira (28), a abertura ornada Pedagógica 2026, que integra o II EducAtalaia, com o tema “Educar é Cuidar: Afeto, Propósito e Transformação na Escola”. O evento, que vai até esta quinta-feira (29), acontece na Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos.

A Jornada Pedagógica é um momento de formação, planejamento e valorização dos profissionais da educação da rede municipal, reafirmando o compromisso de Atalaia com uma educação humanizada, inclusiva e transformadora, que cuida das pessoas e fortalece o processo de ensino-aprendizagem.

A programação envolve técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, profissionais do AEE, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, auxiliares de sala, cuidadores, assistentes e agentes administrativos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, vigilantes, motoristas e monitores do transporte escolar, além de estudantes do Grêmio Estudantil e do NUCA, promovendo a integração de toda a comunidade escolar.

Programação

Na quarta-feira (28), as atividades começaram às 8h, com credenciamento e acolhida dos participantes, seguido de coffee break. Às 9h, acontece a posse do Grêmio Estudantil e a premiação da OBAFOG. Às 10h, foi realizada a palestra com Erik Penna.

No período da tarde, a programação retornou às 15h com a posse dos gestores escolares. Às 16h, ocorreu a premiação de reconhecimento aos professores e as premiações do SAEMA. Às 17h, foi realizada a palestra magna com Erik Penna, encerrando o dia às 18h, com coquetel e atração musical.

Na quinta-feira (29), a programação tem início às 8h, com coffee break, seguido, às 8h30, das arenas formativas, onde os cursistas serão recebidos pela equipe da empresa em suas respectivas áreas de atuação. As atividades da manhã seguem até às 12h. No turno da tarde, as arenas retornam às 13h, com encerramento previsto para às 17h.

A Jornada Pedagógica 2026 integra o II EducAtalaia e reforça a proposta da gestão municipal de fortalecer a educação como um espaço de cuidado, afeto, propósito e transformação social.

