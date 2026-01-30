Ex-aluna da Escola Jabes Francisco, Millena foi destaque na Jornada Pedagógica por alcançar a maior pontuação do município na avaliação SAEMA

Com 123 pontos, Millena obteve a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal.

A estudante Millena Sophia foi um dos grandes destaques da abertura da Jornada Pedagógica 2026, realizada nesta quarta-feira (28), em Atalaia. Ex-aluna da Escola Municipal Jabes Francisco, ela foi homenageada por ter obtido a maior pontuação entre todos os alunos do 5º ano da rede municipal na avaliação do SAEMA (Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de Atalaia).

Millena alcançou 123 pontos, resultado que a colocou no topo do ranking municipal e evidenciou seu desempenho de excelência. Como forma de reconhecimento pela dedicação aos estudos, a aluna recebeu um tablet completo, entregue pela prefeita Ceci e pela secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga. O equipamento deve auxiliar tanto na rotina escolar quanto nos próximos passos para realização de seu grande sonho: tornar-se médica.

Atualmente, Millena está matriculada no 6º ano da Escola Municipal Antônio Vieira da Costa, mas sua trajetória de destaque começou ainda em 2021, quando ingressou na Escola Jabes Francisco.

Emocionado, o diretor da Jabes Francisco, Ernam Martins, destacou que acompanha de perto a evolução educacional da estudante desde sua chegada à escola. Segundo ele, Millena sempre se sobressaiu pelo comprometimento, disciplina e inteligência.

“Quando chegou à escola em 2021, foi logo destaque no 1º ano do ensino fundamental. Daí ninguém mais segurou essa menina. Ela foi destaque na fluência, nas olimpíadas de matemática. Costumo destacar o aluno do bimestre com fotos no mural, e Millena estava lá em todos os bimestres”, relatou o diretor.

Ernam Martins também lembrou que Millena teve como professora no 1º ano a educadora Poliana e, em 2025, no 5º ano, a professora Maria das Dores, ressaltando a importância do trabalho conjunto entre escola, professores e família para o sucesso da aluna.

“Um dia antes de receber o telefonema da SEMED informando que Millena havia tirado a maior nota do município, eu a abracei e disse que ela seria a futura médica de Atalaia. Esse é o sonho dela, e tenho certeza de que ainda vou me consultar com ela um dia”, completou.

O SAEMA é aplicado aos alunos dos 5º e 9º anos da rede municipal de ensino e tem como objetivo identificar dificuldades recorrentes na aprendizagem, além de subsidiar a implantação de projetos pedagógicos e ações estratégicas voltadas à melhoria da qualidade da educação no município.