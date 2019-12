Feira mostra o empreendedorismo de alunos da EJA em Atalaia

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (29), na Travessa Manoel Vicente, no centro de Atalaia, a 3ª edição da Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável – FEJAES do município.

A FEJAES é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação (SEMED), da Coordenação da EJA e das Escolas que ofertam essa modalidade de ensino, com o objetivo de apresentar o resultado do trabalho realizado ao longo do ano de 2019, através dos produtos sustentáveis produzido durante as aulas das disciplinas Educação e Trabalho e Artes.

O público que foi à FEJAES pôde adquirir produtos nas várias barracas de exposição, onde encontraram peças artesanais, caqueiras, pano de prato, bijuterias, sabão, entre outros produtos. Participaram da Feira alunos das Escolas Antônio Vieira da Costa, Domingos Jorge Velho, José Martins de Almeida, Dr. João Carlos, Jabes Francisco da Silva, Francisco de Albuquerque Pontes, Joaquim Fortunato Bittencourt Filho, Suzana Craveiro da Costa, João Cordeiro de Souza Junior e Antônio Amâncio de Melo Bastos.

Idealizadora desse projeto que vem despertando em muitos estudantes a capacidade de gerir negócios e gerar renda, a coordenadora da EJA, professora Rosa Gomes, comemorou o sucesso de mais uma edição.

“Durante todas essas edições, graças a Deus tivemos muito sucesso, onde os alunos cada vez mais estão produzindo e aprimorando seus produtos. O melhor é que são produtos sustentáveis, os alunos reutilizam aqueles materiais que iam para o lixo e hoje estamos vendo aqui esses produtos maravilhosos expostos na FEJAES. Ficamos muito felizes, pois é uma aprendizagem significativa, onde possibilita a esses alunos abrirem o seu próprio negócio”, destacou Rosa Gomes.

A coordenadora também destacou outro importante projeto da EJA, aonde vários alunos vão a partir da próxima semana, estagiar em diversas lojas das cidades, sendo inclusive remunerados. “Temos várias lojas parceiras que estão acolhendo os alunos da EJA. São em torno de 15 lojas. Com isso os alunos tem uma nova perspectiva de vida, porque no estágio eles tem a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho”, completou.

Prestigiando a FEJAES, o prefeito Chico Vigário aproveitou para adquirir vários produtos e destacar a importância desse projeto para Atalaia. “É um projeto que desperta o empreendedorismo nesses alunos atalaienses, onde se tornar de grande importância em momentos de dificuldades, onde é preciso inovar com ideias. É um trabalho desenvolvido pela turma da EJA, com o objetivo também de aquecer a economia local. Confesso que me surpreendi pela quantidade e a variedade de produtos que estão expostos. Certamente teremos a exposição desses produtos na Feira da AMA e que a população possa apoiar mais ideias como essa”, comentou o prefeito.

Para o secretário de Educação Anilson Júnior, a FEJAES é um importante projeto e que em muito contribui para a educação do município. “É um projeto modelo, idealizado lá através pela professora Rosa Gomes, onde hoje já estamos recebendo vários municípios para conhecer como funciona esse projeto. Deixo o meu agradecimento especial a todos que estão aqui hoje e a todo o comercio de Atalaia que pôde abraçar também nossos alunos, dando uma oportunidade de estágio. Tenho certeza que num futuro breve muitas outras empresas estarão envolvidas, pois é a educação que faz a integração da sociedade”, destacou.