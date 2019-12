Desfile Cívico Escolar reforça o papel da escola em formar cidadãos que amem e respeitem o seu município

A movimentação no bairro José Paulino foi intensa na tarde desta terça-feira (19), com o segundo dia do Desfile Cívico Escolar em alusão ao projeto “Atalaia: Nossa Gente, Nosso Orgulho”, organizado pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Educação (Semed).

Alunos, professores, diretores, coordenadores e demais profissionais das escolas e creches do bairro José Paulino, Distrito Santo Antônio e Povoados Olhos D’água e Boca da Mata, desfilaram divididos por blocos, contando a história da cidade, enaltecendo a sua cultura e reverenciando os grandes nomes do passado e do presente.

O projeto tem a finalidade de ajudar os alunos da rede pública do município (Educação Infantil, Anos Iniciais, Finais do Ensino Fundamental e EJA) a compreenderem vários aspectos históricos e conhecer a nossa cultura, utilizando de forma interdisciplinar aulas expositivas, pesquisas, oficinas, pesquisa de campo, entrevistas, abrangendo todas as disciplinas.

O desfile foi acompanhado pelo prefeito Chico Vigário, pelo secretário da Semed Anilson Júnior, demais secretários municipais e vereadores.