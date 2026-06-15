Sanfona do Rei emociona o público no encerramento da etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Fleixeiras

Sanfona do Rei emociona público no encerramento da etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Fleixeiras.

A junina atalaiense Sanfona do Rei foi um dos grandes destaques do encerramento da etapa do 23º Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, realizado neste sábado (13), em Fleixeiras. Com uma apresentação emocionante e carregada de significado, o grupo encantou o público e protagonizou um dos momentos mais marcantes das cinco noites de evento.

Promovido pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL), em parceria com a Prefeitura de Fleixeiras e com apoio da TV Asa Branca, essa etapa do circuito reuniu quadrilhas de diversas regiões do estado, consolidando o município como um dos principais palcos da cultura junina alagoana.

Representando o município de Atalaia, a Sanfona do Rei levou para a arena o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, uma homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

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Com uma apresentação imponente e deslumbrante, marcada por cores intensas, figurinos minuciosamente trabalhados e coreografias de grande precisão, a quadrilha deu vida à história de Edmilson Mendes de forma sensível e envolvente. O espetáculo se transformou em uma bela homenagem sua superação, fé e paixão pela música, conduzindo o público por uma narrativa emocionante, onde cada detalhe revelou, com delicadeza, os desafios e as conquistas do homenageado.

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O momento mais marcante veio na reta final do espetáculo. Em meio a aplausos e visível emoção, o próprio Edmilson Mendes surgiu na arena, conduzido sobre um imponente pandeiro cenográfico. Com o pandeiro nas mãos, ele cantou e tocou, sendo imediatamente acompanhado pelo público, que, em coro, transformou a homenagem em um momento inesquecível.

Em entrevista ao site JG Notícias, o marcador da Sanfona do Rei, Gilyardy Silva, destacou que o espetáculo foi pensado para valorizar uma história de vida inspiradora.

“Nós contamos a história de um homem que venceu muitas dificuldades através da música. É uma homenagem à vida de Seu Edmilson e uma forma de manter viva a nossa cultura popular”, afirmou.

Também ao JG Notícias a noiva da quadrilha, Layla Rayane, também ressaltou a emoção de apresentar o espetáculo e garantiu que o grupo seguirá levando essa mensagem durante toda a temporada junina.

Orgulho da cidade de Atalaia, a linda junina Sanfona do Rei entregou um espetáculo de identidade, emoção e valorização da cultura popular, mostrando que chega forte em todos os campeonatos que vai disputar.

Junina presta homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.