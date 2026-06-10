Festival do Pitu 2026 reforça tradição junina e movimenta Atalaia a partir desta quinta-feira.

Atalaia já vive a expectativa para o início do Festival do Pitu 2026. A tradicional festa, que começa nesta quinta-feira (11), promete reunir moradores e visitantes durante três dias de programação, com grandes atrações musicais, valorização da cultura local e fortalecimento da economia do município.

A edição deste ano chega ampliada e com novidades para o público. Uma das mudanças é a adequação do nome do evento, que passa a se chamar Festival do Pitu de Atalaia, reforçando a identidade do município com o pitu e o camarão de água doce do Rio Paraíba, símbolos da cultura e da gastronomia local.

“É um evento que já faz parte da tradição de Atalaia e este ano estamos ampliando ainda mais. Fizemos uma adequação no nome e passamos a chamar de Festival do Pitu de Atalaia, justamente para reforçar essa identidade que o município tem com o pitu e o camarão de água doce do Rio Paraíba. Queremos fortalecer nossa cultura, nossa gastronomia e movimentar a economia local”, afirmou o prefeito Nicollas.

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Uma das novidades da programação será a transmissão do jogo da Seleção Brasileira em um telão instalado no local do evento, garantindo ainda mais opções de entretenimento para o público.

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“Nós vamos colocar um telão para que as pessoas possam chegar mais cedo, acompanhar o jogo do Brasil e, logo em seguida, participar dos shows. Isso fortalece ainda mais o evento, movimenta o comércio, gera oportunidades para os empreendedores e amplia a participação das famílias”, destacou o prefeito.

A programação contará com apresentações de artistas locais e nacionais, consolidando o Festival do Pitu como um dos principais eventos do calendário cultural de Atalaia e da região.

Além da festa, o evento representa uma importante oportunidade para comerciantes, ambulantes e empreendedores locais, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da economia do município.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população e visitantes para prestigiar os três dias de programação e celebrar uma das maiores tradições culturais da cidade.