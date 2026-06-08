Atalaia vai receber etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas 2026

Junina Sanfona do Rei, é a representante de Atalaia na 1º Divisão.

Atalaia já se prepara para receber a 2ª etapa do XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas 2026. O evento será realizado nos dias 20, 21, 22, 23 e 25 de junho, na quadra de esportes da Escola Municipal Antônio Amâncio, no bairro José Paulino.

Ao todo, 28 quadrilhas juninas da região metropolitana devem se apresentar durante a etapa, encantando o público com belíssimas coreografias, figurinos e encenações que celebram e mantêm viva a cultura nordestina.

A programação faz parte do calendário oficial organizado pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL). Segundo a organização, participarão 21 juninas da 2ª divisão e 7 da Primeira Divisão: Sanfona do Rei, Flor do Nordeste, Flor do Mandacaru, Junina Brilho Lunar, Coração Matuto, Junina Seu Fonseca e Show Nordestino.

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Reconhecida pela tradição nas festas juninas, Atalaia é terra da histórica Junina Asa Branca, campeã brasileira e tricampeã alagoana, sempre lembrada como referência no cenário cultural. Atualmente, o município continua se destacando com a Junina Sanfona do Rei, que mantém viva a tradição e representa a cidade nas competições.

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A apresentação da Sanfona do Rei está prevista para o dia 23 de junho, com início às 23h.