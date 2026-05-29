Atalaia marca presença em audiência pública sobre os direitos dos músicos alagoanos.

O município de Atalaia esteve representado na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Maceió, promovida pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado de Alagoas, em um importante debate sobre os direitos, a valorização e os desafios enfrentados pela classe musicista no estado.

Representando Atalaia, participaram a vereadora Joana Darck e Felipe Kaue, fundador da Liga Afro do Interior, ambos convidados pelo secretário-geral do sindicato, Marcelo Ferraz. A presença das lideranças atalaienses reforçou o compromisso do município com as pautas culturais, sociais e com a defesa dos profissionais da música.

"Valorizar os artistas da nossa terra é fortalecer a identidade, a cultura e o talento do nosso povo", destacou a vereadora Joana Darck.

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Durante a audiência, foram discutidos temas relevantes como a aplicação da Lei Federal nº 11.769/2008, que trata do ensino de música nas escolas, além da desvalorização profissional e das dificuldades enfrentadas pelos músicos alagoanos tanto no poder público quanto na iniciativa privada.

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O encontro reuniu representantes de diversas instituições de relevância estadual e nacional, entre elas o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e conselhos de direitos.

A participação de Atalaia na audiência demonstra o fortalecimento da atuação cultural e institucional do município em espaços importantes de construção de políticas públicas e defesa da cultura alagoana.