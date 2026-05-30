Festival do Pitu 2026 promete movimentar Atalaia com grandes atrações e três dias de festa.

O clima de São João já tomou conta de Atalaia. A Prefeitura anunciou oficialmente a programação do Festival do Pitu 2026, um dos eventos mais aguardados da região, que promete reunir milhares de pessoas em três dias de muita música, tradição, cultura popular e animação.

A festa será realizada nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Campo São Sebastião, na Vila José Paulino, com grandes atrações que vão do forró ao piseiro, valorizando a cultura nordestina e fortalecendo o calendário junino do município.

Abrindo a programação, no dia 11 de junho, sobem ao palco os artistas Guinho Farra, Eric Land e Yasmin Sensação, prometendo uma noite de muita energia e grandes sucessos.

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Já no dia 12 de junho, o público vai curtir os shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas, em mais uma noite marcada pela animação e pelo romantismo do período junino.

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Encerrando a programação, no dia 13 de junho, a população poderá acompanhar a transmissão do jogo do Brasil e, logo em seguida, aproveitar os shows de Ruan Matos, Peruano e Brasas do Forró.

Além de promover lazer e entretenimento, o Festival do Pitu também impulsiona a economia local, fortalecendo o comércio, gerando renda para ambulantes, empreendedores e trabalhadores envolvidos direta e indiretamente na realização do evento.

O prefeito Nicollas destacou a importância do festival para a cultura e para o fortalecimento da economia do município. “Estamos preparando uma grande festa para o nosso povo e para todos que visitam Atalaia nesse período tão especial. O Festival do Pitu já faz parte da nossa tradição e movimenta a cidade, fortalece o comércio, gera oportunidades e valoriza a nossa cultura nordestina. Tenho certeza de que será um evento inesquecível”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Atalaia reforça o convite para que toda a população e visitantes participem dessa grande festa, que celebra a cultura nordestina, as tradições juninas e a alegria do povo atalaiense.

O Festival do Pitu 2026 promete entrar para a história como um dos maiores São Joões já realizados no município.