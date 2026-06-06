Projeto Safra Constante amplia oportunidades para agricultoras em Atalaia

A União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Alagoas (Unicafes-AL) deu mais um passo no fortalecimento do empreendedorismo feminino rural com a realização de uma nova etapa do Projeto Safra Constante. No último sábado (30), a equipe técnica da entidade esteve na Associação Vale Campo, em Atalaia, para apresentar oficialmente a iniciativa a um grupo de 15 mulheres agricultoras que serão acompanhadas ao longo dos próximos meses.

O encontro marcou o início das atividades do projeto na comunidade e teve como objetivo apresentar a metodologia de trabalho, realizar o cadastramento das participantes e detalhar as etapas de acompanhamento que serão desenvolvidas durante a execução da iniciativa.

Durante a visita, a equipe da Unicafes Alagoas explicou às participantes como funcionará o processo de assistência técnica e formação, que envolverá ações voltadas para a geração de renda, agregação de valor aos produtos da agricultura familiar e ampliação das oportunidades de comercialização.

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Segundo o secretário de Formação da Unicafes Alagoas, Silvano Nascimento, o primeiro encontro teve caráter de mobilização e planejamento das atividades que serão executadas junto às agricultoras.

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"Essa primeira visita foi fundamental para apresentar o projeto, ouvir as mulheres, entender a realidade da associação e organizar o grupo que participará das ações. A partir de agora, vamos desenvolver um trabalho contínuo de acompanhamento, buscando identificar potencialidades produtivas e criar oportunidades para que essas mulheres possam gerar mais renda por meio daquilo que já produzem em suas propriedades", destacou.

Ao longo do projeto, as participantes terão acesso a acompanhamento com nutricionista, que irá auxiliar no desenvolvimento de receitas e na agregação de valor aos produtos locais. Também serão realizadas oficinas de gestão financeira, planejamento de negócios, marketing digital e redes sociais, oferecendo ferramentas para fortalecer a comercialização e ampliar a presença dos empreendimentos em novos mercados.

De acordo com Silvano, a metodologia prevê que a primeira visita tenha caráter informativo e de planejamento, enquanto os encontros seguintes serão dedicados às atividades práticas.

"Depois desta etapa inicial, iniciaremos as oficinas e os acompanhamentos técnicos. Teremos momentos voltados para o desenvolvimento de produtos com a nutricionista, capacitações em gestão financeira e oficinas de marketing digital. Nosso objetivo é oferecer às participantes conhecimentos que contribuam para transformar a produção em oportunidades reais de negócio e geração de renda", acrescentou.

O Projeto Safra Constante foi criado pela Unicafes Alagoas para fortalecer o protagonismo das mulheres da agricultura familiar, promovendo qualificação, inovação e acesso a ferramentas de gestão que contribuam para o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos rurais.

"Com a chegada da iniciativa à Associação Vale Campo, a expectativa é ampliar as oportunidades para as agricultoras da comunidade, fortalecendo a organização coletiva e criando caminhos para que a produção local alcance novos mercados e gere mais desenvolvimento para as famílias do campo", afirmou o presidente da Associação, Jaques Santos.