Davi percorre o sertão e defende a libertação das “amarras invisíveis” do poder .

Durante agenda no Sertão alagoano, o pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho voltou a criticar o que considera um modelo político baseado na dependência da população e na ausência de soluções permanentes para os problemas históricos da região. Em publicações nas redes sociais, ele defendeu investimentos estruturantes e afirmou que o sertanejo está preparado para promover mudanças por meio do voto.

Ao abordar a situação hídrica do interior de Alagoas, Davi destacou a importância do Canal do Sertão, mas ressaltou que a obra, por si só, não resolve os desafios enfrentados pela população.

"A água chegou ao Sertão, mas ainda falta fazê-la chegar às casas das pessoas. O Canal está a 2km, mas não chega a casa das pessoas. Falta planejamento, falta irrigação e falta compromisso com quem vive na região", afirmou.

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Segundo o pré-candidato, a dependência de medidas emergenciais, como o abastecimento por carros-pipa, não representa uma solução definitiva para o semiárido e evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da região.

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Davi defendeu uma atuação integrada entre prefeituras, Governo do Estado e Governo Federal para ampliar o acesso à água, fortalecer projetos de irrigação e impulsionar a geração de emprego e renda no interior.

Em um dos momentos mais marcantes da agenda, o pré-candidato afirmou que existe um sentimento crescente de insatisfação entre os moradores do interior e classificou as eleições de 2026 como uma oportunidade para romper com práticas políticas que, segundo ele, perpetuam a dependência da população.

"Serão duas eleições: uma pelo meu nome e outra contra um sistema que mantém as pessoas presas a amarras invisíveis. O povo está observando e dará sua resposta nas urnas. A partir de 2027, o Sertão terá um senador comprometido em levar suas prioridades para Brasília. Eu vou levar a voz do Sertão para o centro das decisões do país", declarou.

Nos últimos meses, Davi Davino Filho tem intensificado sua presença nos municípios do Sertão, Agreste e Zona da Mata. Ao longo das visitas, tem defendido pautas relacionadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura hídrica, saúde, geração de oportunidades e fortalecimento dos municípios.