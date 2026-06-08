20°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Davi percorre o sertão e defende a libertação das “amarras invisíveis” do poder

Ele defendeu investimentos estruturantes e afirmou que o sertanejo está preparado para promover mudanças por meio do voto.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
08/06/2026 às 10h01
Davi percorre o sertão e defende a libertação das “amarras invisíveis” do poder
Davi percorre o sertão e defende a libertação das “amarras invisíveis” do poder .

Durante agenda no Sertão alagoano, o pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho voltou a criticar o que considera um modelo político baseado na dependência da população e na ausência de soluções permanentes para os problemas históricos da região. Em publicações nas redes sociais, ele defendeu investimentos estruturantes e afirmou que o sertanejo está preparado para promover mudanças por meio do voto.

Ao abordar a situação hídrica do interior de Alagoas, Davi destacou a importância do Canal do Sertão, mas ressaltou que a obra, por si só, não resolve os desafios enfrentados pela população.

"A água chegou ao Sertão, mas ainda falta fazê-la chegar às casas das pessoas. O Canal está a 2km, mas não chega a casa das pessoas. Falta planejamento, falta irrigação e falta compromisso com quem vive na região", afirmou.

Continua após a publicidade

 

Segundo o pré-candidato, a dependência de medidas emergenciais, como o abastecimento por carros-pipa, não representa uma solução definitiva para o semiárido e evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da região.

Continua após a publicidade

 

Davi defendeu uma atuação integrada entre prefeituras, Governo do Estado e Governo Federal para ampliar o acesso à água, fortalecer projetos de irrigação e impulsionar a geração de emprego e renda no interior.

Em um dos momentos mais marcantes da agenda, o pré-candidato afirmou que existe um sentimento crescente de insatisfação entre os moradores do interior e classificou as eleições de 2026 como uma oportunidade para romper com práticas políticas que, segundo ele, perpetuam a dependência da população.

"Serão duas eleições: uma pelo meu nome e outra contra um sistema que mantém as pessoas presas a amarras invisíveis. O povo está observando e dará sua resposta nas urnas. A partir de 2027, o Sertão terá um senador comprometido em levar suas prioridades para Brasília. Eu vou levar a voz do Sertão para o centro das decisões do país", declarou.

Nos últimos meses, Davi Davino Filho tem intensificado sua presença nos municípios do Sertão, Agreste e Zona da Mata. Ao longo das visitas, tem defendido pautas relacionadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura hídrica, saúde, geração de oportunidades e fortalecimento dos municípios.

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Davi Davino Filho (@davidavinofilho)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi percorre o sertão, ouve o povo e fortalece projeto para o Senado.
Política Há 4 dias

Davi percorre o sertão, ouve o povo e fortalece projeto para o Senado

“Não estou percorrendo Alagoas para fazer promessa. Estou percorrendo Alagoas para ouvir. Quem quer representar o povo precisa primeiro conhecer a vida do povo“, destaca Davi.

 Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura.
Política Há 6 dias

Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura

Texto foi publicado pelo jornalista Ricardo Mota, no site Cada Minuto.

 Primeira mulher eleita prefeita de Atalaia, Ceci encerrou sua administração com alto índice de aprovação popular - Foto: Assessoria / Jal Gomes
Política Há 6 dias

Com força em Maceió e no interior, Ceci cresce na disputa por vaga na Assembleia Legislativa

Primeira mulher eleita prefeita de Atalaia, Ceci encerrou sua administração com alto índice de aprovação popular.

 Davi Filho costura apoio do Partido Novo ao Senado Federal.
Política Há 1 semana

Davi Filho costura apoio do Partido Novo ao Senado Federal

Praticamente certa, a aliança entra em semana decisiva.

 Vereador João Severo e deputada estadual Cibele Moura. Foto: Divulgação.
Vereador Presente Há 2 semanas

Na Assembleia, vereador João Severo acompanha entrega da maior honraria do Parlamento alagoano ao ex-ministro Maurício Quintella

Parlamentar de Atalaia participou de sessão solene a convite da deputada Cibele Moura.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
26° Sensação
3.72 km/h Vento
79% Umidade
100% (1.29mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
26° 21°
Quinta
28° 21°
Sexta
29° 21°
Sábado
29° 20°
Domingo
28° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Professor Lesso
João Severo
Francisco Batinga
Últimas notícias
Futebol Há 13 horas

Juventus Olhos D’água vence o Nada Consta e lidera o Grupo A da Super Copa Santo Antônio
Cultura Há 15 horas

Atalaia vai receber etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas 2026
Educação Há 17 horas

Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia
Política Há 1 dia

Davi percorre o sertão e defende a libertação das “amarras invisíveis” do poder

Cooperativismo Há 3 dias

Projeto Safra Constante amplia oportunidades para agricultoras em Atalaia

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias