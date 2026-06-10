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Prefeitura de Atalaia alerta população sobre tentativa de golpe envolvendo falsas cobranças por WhatsApp

Mensagens fraudulentas utilizam o nome do Município para induzir contribuintes a realizar pagamentos indevidos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
10/06/2026 às 09h58
Prefeitura de Atalaia alerta população sobre tentativa de golpe envolvendo falsas cobranças por WhatsApp
Prefeitura de Atalaia alerta população sobre tentativa de golpe envolvendo falsas cobranças por WhatsApp.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), alerta a população sobre a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por WhatsApp contendo supostas cobranças de “taxa de licenciamento” e links para pagamento.

As mensagens estão sendo utilizadas por criminosos para enganar contribuintes, simulando comunicações oficiais do Município e induzindo as vítimas a realizar pagamentos indevidos.

A Secretaria Municipal de Finanças reforça que a Prefeitura de Atalaia não realiza cobranças por WhatsApp, SMS ou links enviados por terceiros, e que qualquer cobrança oficial deve ser consultada exclusivamente pelos canais oficiais do Município.

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O secretário municipal de Finanças, Fábio Sarmento, destacou que a população deve redobrar a atenção diante desse tipo de fraude. “É importante que os contribuintes não realizem pagamentos sem antes verificar a autenticidade da cobrança. Qualquer dúvida deve ser esclarecida diretamente com a Secretaria de Finanças. Nossa orientação é que ninguém clique em links suspeitos ou forneça informações pessoais por meio desses canais”, alertou.

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A Prefeitura orienta que, ao receber mensagens desse tipo, a população não clique em links, não efetue pagamentos e procure imediatamente os canais oficiais para confirmação das informações.

O prefeito Nicollas reforçou o compromisso da gestão com a transparência e a segurança dos cidadãos. “Estamos divulgando esse alerta para proteger a população e evitar prejuízos. A Prefeitura trabalha com responsabilidade e transparência, e toda comunicação oficial ocorre pelos nossos canais institucionais. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a Secretaria de Finanças antes de realizar qualquer pagamento”, destacou.

Orientações à população

A Prefeitura de Atalaia recomenda que os contribuintes:

✅ Não cliquem em links recebidos por WhatsApp ou SMS supostamente enviados pela Prefeitura;

✅ Não realizem pagamentos sem confirmar a autenticidade da cobrança;

✅ Utilizem apenas os canais oficiais para consulta de débitos e emissão de guias;

✅ Procurem o Setor de Tributos da SEFIN em caso de dúvidas.

Canais oficiais

📍 Setor de Tributos – Rua José Tenório Lins, Centro, Atalaia

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