Prefeitura de Atalaia alerta população sobre tentativa de golpe envolvendo falsas cobranças por WhatsApp.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), alerta a população sobre a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por WhatsApp contendo supostas cobranças de “taxa de licenciamento” e links para pagamento.

As mensagens estão sendo utilizadas por criminosos para enganar contribuintes, simulando comunicações oficiais do Município e induzindo as vítimas a realizar pagamentos indevidos.

A Secretaria Municipal de Finanças reforça que a Prefeitura de Atalaia não realiza cobranças por WhatsApp, SMS ou links enviados por terceiros, e que qualquer cobrança oficial deve ser consultada exclusivamente pelos canais oficiais do Município.

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O secretário municipal de Finanças, Fábio Sarmento, destacou que a população deve redobrar a atenção diante desse tipo de fraude. “É importante que os contribuintes não realizem pagamentos sem antes verificar a autenticidade da cobrança. Qualquer dúvida deve ser esclarecida diretamente com a Secretaria de Finanças. Nossa orientação é que ninguém clique em links suspeitos ou forneça informações pessoais por meio desses canais”, alertou.

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A Prefeitura orienta que, ao receber mensagens desse tipo, a população não clique em links, não efetue pagamentos e procure imediatamente os canais oficiais para confirmação das informações.

O prefeito Nicollas reforçou o compromisso da gestão com a transparência e a segurança dos cidadãos. “Estamos divulgando esse alerta para proteger a população e evitar prejuízos. A Prefeitura trabalha com responsabilidade e transparência, e toda comunicação oficial ocorre pelos nossos canais institucionais. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a Secretaria de Finanças antes de realizar qualquer pagamento”, destacou.

Orientações à população

A Prefeitura de Atalaia recomenda que os contribuintes:

✅ Não cliquem em links recebidos por WhatsApp ou SMS supostamente enviados pela Prefeitura;

✅ Não realizem pagamentos sem confirmar a autenticidade da cobrança;

✅ Utilizem apenas os canais oficiais para consulta de débitos e emissão de guias;

✅ Procurem o Setor de Tributos da SEFIN em caso de dúvidas.

Canais oficiais

📍 Setor de Tributos – Rua José Tenório Lins, Centro, Atalaia