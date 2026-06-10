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Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado no próximo sábado no Benedito Bentes

Encontro deve reunir lideranças e apoiadores que acreditam na construção de uma nova representação para o estado no Senado Federal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/06/2026 às 10h52
Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado no próximo sábado no Benedito Bentes
Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado no próximo sábado no Benedito Bentes.

A corrida pelo Senado Federal em Alagoas ganha um novo capítulo neste sábado (13) com o lançamento oficial da sua pré-candidatura de Davi Davino Filho. O evento será realizado às 9h, no Ginásio do Colégio Fantástico, no bairro Benedito Bentes, em Maceió, e deve reunir lideranças políticas, representantes de diversos setores da sociedade e apoiadores de várias regiões do estado.

O ato marca o início oficial da campanha de Davi ao Senado, após meses de articulações, encontros e visitas a municípios alagoanos. Durante esse período, o candidato percorreu diferentes regiões do estado ouvindo demandas da população e defendendo a necessidade de uma representação mais próxima dos interesses dos alagoanos em Brasília.

A expectativa é que o evento reúna um grande público e simbolize o fortalecimento de um projeto político que tem como bandeiras a renovação, a transparência e a defesa de pautas voltadas ao desenvolvimento de Alagoas.

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Além do lançamento da pré-candidatura, o encontro deve reunir lideranças e apoiadores que acreditam na construção de uma nova representação para o estado no Senado Federal.

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📍 Ginásio do Colégio Fantástico – Benedito Bentes
🕘 9h

O convite está feito: Alagoas tem encontro marcado com um dos momentos mais importantes do atual cenário político estadual.

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