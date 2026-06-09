Partido Novo declara apoio a Davi Davino Filho e fortalece projeto de renovação para o Senado.

A pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado ganhou um importante reforço nesta segunda-feira (8). Em ato realizado na sede do Partido Novo, a legenda declarou apoio oficial ao projeto que vem percorrendo Alagoas levando uma mensagem de renovação, diálogo e compromisso com a população.

Ao anunciar o apoio, o presidente estadual do Novo, André Diogo, destacou a convergência de princípios entre o partido e Davi.

“Declaramos total apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho porque acreditamos que nossos princípios, valores e objetivos são convergentes. Temos certeza de que faremos uma campanha limpa, honesta e vitoriosa”, disse.

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Ao agradecer a confiança do partido, Davi ressaltou que a união fortalece um projeto construído sobre valores e propósito.

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“Tenho certeza de que enfrentaremos uma grande luta nos próximos meses, mas com vontade e Deus nos guiando, vamos conquistar uma grande vitória. Estamos apenas começando, e essa mensagem de renovação vai chegar a cada canto de Alagoas”, disse.

A aliança entre Davi e o Partido Novo representa mais do que um apoio político. Representa a união de forças que acreditam na transparência, na responsabilidade e na necessidade de construir um novo futuro para o estado.

Quando valores caminham na mesma direção, a renovação deixa de ser apenas uma ideia e passa a se transformar em realidade.