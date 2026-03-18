Atalaia recebe Padre Antônio Maria para noite especial de fé e oração nesta quinta-feira (19).

A cidade de Atalaia viverá um momento de fé, união e devoção nesta quinta-feira (19). A partir das 18h, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas receberá a visita do Padre Antônio Maria para a celebração de uma Santa Missa especial aberta a toda a comunidade.

Reconhecido por sua trajetória de evangelização e por levar mensagens de esperança, paz e solidariedade por onde passa, o sacerdote deverá reunir fiéis de diferentes comunidades em uma noite marcada pela oração e pelo fortalecimento dos valores cristãos.

A programação integra o calendário religioso do município e representa uma oportunidade para que as famílias atalaenses participem de um momento de acolhimento, reflexão e renovação da fé.

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A prefeita Ceci destacou a importância do momento para a cidade e convidou a população a participar da celebração. “Será uma noite especial para o nosso povo. Um momento de fé, de união e de esperança para as famílias de Atalaia. Convido todos a estarem conosco, vivenciando juntos essa celebração tão significativa para a nossa comunidade”, afirmou.

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A expectativa é de que a celebração reúna um grande número de fiéis e fortaleça ainda mais os laços de espiritualidade e convivência entre os atalaienses.