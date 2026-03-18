Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam termo para início das obras e regularização de moradias no Conjunto Deus é Fiel.

Nesta quarta-feira (18), a prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas estiveram na Caixa Econômica Federal para a assinatura do termo que marca o início das obras de infraestrutura no Conjunto Deus é Fiel, além do processo de regularização das moradias daquela localidade, em Atalaia.

De acordo com a prefeita, a iniciativa representa um avanço importante após anos de espera por parte das famílias. “Transformar a vida das pessoas é a missão que escolhi para a minha caminhada pública. E é com trabalho, responsabilidade e compromisso que seguimos tirando sonhos do papel e construindo um futuro melhor para a nossa gente”, destacou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade de vida da população. “Seguimos trabalhando com responsabilidade para tirar projetos do papel e melhorar a vida das pessoas. Contem com a gente”, afirmou.

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Os gestores agradeceram à Caixa Econômica Federal pela parceria e pelo apoio ao desenvolvimento do município, destacando a importância da colaboração para garantir mais dignidade, segurança e qualidade de vida às famílias beneficiadas.