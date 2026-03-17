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Instituto Aloísio Chulapa é inaugurado e amplia ações solidárias em Atalaia

Espaço funcionará no bairro José Paulino e visa beneficiar crianças, jovens e famílias do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
17/03/2026 às 21h51
Instituto Aloísio Chulapa é inaugurado e amplia ações solidárias em Atalaia
Instituto Aloísio Chulapa é inaugurado e amplia ações solidárias em Atalaia. Foto: Atalaia POP

Na tarde desta terça-feira (17), foi inaugurado o Instituto Aloísio Chulapa, localizado anexo ao Clube do Chula, no bairro José Paulino, em Atalaia. A iniciativa é idealizada pelo ex-jogador Aloísio Chulapa e por sua esposa, Luísa Albuquerque, com o objetivo de promover inclusão, oportunidades e transformação social no município.

O instituto nasce inspirado na trajetória de superação de Chulapa, que saiu de Atalaia para construir uma carreira de destaque no futebol nacional e internacional. A proposta é utilizar o esporte, aliado à educação e ações solidárias, como ferramenta para transformar vidas.

Conhecido pela alegria, humildade e generosidade, Aloísio destacou que sempre busca retribuir à cidade onde nasceu e cresceu. Segundo ele, a criação do instituto amplia o alcance das ações sociais que já realizava.

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“Se eu já ajudava, agora com o Instituto vou conseguir alcançar mais pessoas. Sempre fazíamos as ações sociais na minha residência, com entrega de cestas básicas, colchões e, agora, com esse espaço lindo e especial, vamos receber os atalaienses de braços abertos sempre. A Festa das Crianças e o Natal Solidário do Chulapa vamos continuar fazendo. Para mim, quem faz o bem, recebe o bem e Deus e meus pais sempre me ensinaram a ajudar as pessoas que precisam. Enquanto Deus não me levar, estarei aqui ajudando as pessoas, pois, fazendo isso, não tenho dúvidas que é a maior alegria e emoção para mim”, afirmou.

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Apesar de estar localizado no bairro José Paulino, o instituto deve atender moradores de diversas regiões da cidade. A iniciativa busca não apenas oferecer atividades esportivas, mas também fortalecer valores como disciplina, união, amizade e esperança.

Com a experiência de quem venceu dentro e fora dos campos, Chulapa acredita que o projeto representa um legado que vai além do futebol. “Aqui, acreditamos que cada gesto de solidariedade pode mudar uma vida e que o verdadeiro legado vai muito além das conquistas esportivas, está na capacidade de inspirar, cuidar e acreditar no próximo”, completou.

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