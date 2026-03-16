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Prefeitura de Atalaia inicia pavimentação asfáltica no Assentamento Boa Fé e leva mais infraestrutura à zona rural

Intervenção vai garantir mais mobilidade, dignidade e melhores condições para as famílias que vivem e produzem na comunidade rural.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
16/03/2026 às 12h12 Atualizada em 16/03/2026 às 12h21
Prefeitura de Atalaia inicia pavimentação asfáltica no Assentamento Boa Fé e leva mais infraestrutura à zona rural
Atalaia inicia pavimentação asfáltica no Assentamento Boa Fé e leva mais infraestrutura à zona rural.

A Prefeitura de Atalaia deu início às obras de pavimentação asfáltica no Assentamento Boa Fé, importante comunidade rural do município. A intervenção representa mais um avanço na área de infraestrutura e tem como objetivo garantir melhores condições de acesso, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

A prefeita Ceci esteve no local acompanhando o início dos serviços, ao lado do secretário municipal de Infraestrutura e Operação Urbana, Marcelo Oliveira. A visita marcou o compromisso da gestão com o desenvolvimento das comunidades rurais e com a valorização do trabalho do homem e da mulher do campo.

O Assentamento Boa Fé abriga 117 famílias, cada uma responsável por seu lote de aproximadamente oito hectares, desenvolvendo atividades produtivas que contribuem diretamente para a economia local. A comunidade é reconhecida como um dos principais polos de produção de inhame em Alagoas.

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Durante a agenda, a prefeita destacou a importância da obra para o fortalecimento da zona rural e para o dia a dia das famílias “Essa pavimentação significa mais dignidade, mais acesso e melhores condições para quem vive e trabalha aqui. Investir em infraestrutura é também valorizar quem produz, facilitar o transporte e contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Seguimos trabalhando com responsabilidade para levar melhorias a todos os cantos de Atalaia”, afirmou.

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O secretário Marcelo Oliveira ressaltou que a intervenção vai impactar diretamente a mobilidade e a logística da produção agrícola. “Essa obra vai melhorar o deslocamento dos moradores, garantir mais segurança no tráfego e facilitar o escoamento da produção, fortalecendo a economia local. É um investimento importante que demonstra o cuidado da gestão com as áreas rurais do município”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia reforça que a pavimentação no Assentamento Boa Fé integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura urbana e rural, promovendo mais desenvolvimento, inclusão e qualidade de vida para a população.

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